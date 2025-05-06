Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Rudin
6.5
Kinoafisha Films Rudin
6.5

Rudin

, 1976
Rudin
USSR / Romantic / 18+
Poster of Rudin
6.5

Cast

Oleg Yefremov
Oleg Yefremov
Dmitriy Rudin
Armen Dzhigarkhanyan
Armen Dzhigarkhanyan
Mikhaylo Lezhnev
Svetlana Pereladova
Natalya Alekseevna Lasunskaya
Lydia Smirnova
Lydia Smirnova
Darya Mikhailovna Lasunskaya
Rolan Bykov
Rolan Bykov
Afrikan Pigasov
Oleg Vidov
Oleg Vidov
Sergey Volyntsev
Zhanna Bolotova
Zhanna Bolotova
Aleksandra Lipina
Vladimir Sokolov
Basistov
Vladimir Korenev
Vladimir Korenev
Konstantin Pandayevskiy
Lyudmila Shagalova
Lyudmila Shagalova
mademuazel Bonkur
Director Konstantin Voinov
Writer Nikolai Figurovsky, Ivan Turgenev, Konstantin Voinov
Composer Andrey Eshpay
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1976
World premiere 9 October 1976
Release date
24 October 1977 Russia 12+
9 October 1976 Kazakhstan
Production Mosfilm
Also known as
Rudin, Rugyin, Рудин

Film rating

6.5
Rate 13 votes
6.4 IMDb
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Rudin

Rasskazhi mne o sebe
Rasskazhi mne o sebe Romantic
1971, USSR
6.0
Lyubov v SSSR
Lyubov v SSSR Romantic
2012, Russia
6.0
Vanechka
Vanechka Romantic
2007, Russia
6.0
Sredi tysyachi dorog...
Sredi tysyachi dorog... Romantic
1983, USSR
5.0
Bylo u ottsa tri syna Romantic
1981, USSR
5.0
Young Wife
Young Wife Romantic
1978, USSR
7.0
Autumn
Autumn Romantic
1974, USSR
7.0
Old Walls
Old Walls Romantic
1973, USSR
6.0
Stoyanka poyezda - 2 minuty
Stoyanka poyezda - 2 minuty Romantic
1972, USSR
5.0
Verish, ne verish
Verish, ne verish Romantic
1971, USSR
5.0
Mama Married
Mama Married Romantic
1969, USSR
7.0
Three Poplars in Plyushcikha
Three Poplars in Plyushcikha Romantic
1967, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more