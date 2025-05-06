Similar films for Rudin
Rasskazhi mne o sebe Romantic
1971, USSR
6.0
Lyubov v SSSR Romantic
2012, Russia
6.0
Vanechka Romantic
2007, Russia
6.0
Sredi tysyachi dorog... Romantic
1983, USSR
5.0
Bylo u ottsa tri syna Romantic
1981, USSR
5.0
Young Wife Romantic
1978, USSR
7.0
Autumn Romantic
1974, USSR
7.0
Old Walls Romantic
1973, USSR
6.0
Stoyanka poyezda - 2 minuty Romantic
1972, USSR
5.0
Verish, ne verish Romantic
1971, USSR
5.0
Mama Married Romantic
1969, USSR
7.0
Three Poplars in Plyushcikha Romantic
1967, USSR
7.0