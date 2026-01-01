Cast
Konstantin Nassonov
Turbayev
Ada Wójcik
Yelizaveta Nekrasova
Maksim Shtraukh
Aleksandr Irkutov
Valentina Tokarskaya
Marya Karasyova
Yevgeny Vesnik
Pyotr Grunin
Nikolay Khoshchanov
Filipp Bashlykov
Cast and Crew
Director
Anatoli Rybakov
Writer
Matvej Royzman
Composer
Vladimir Yurovskiy
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 21 minutes
Production year
1956
World premiere
7 May 1956
Release date
|7 May 1956
|Russia
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|15 February 1957
|Finland
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Production
Mosfilm
Also known as
Delo N. 306, A 306-os számú ügy, Akte 306, Case No. 306, Dosarului 306, El caso 306, Rikos No 306, Sprawa nr 306, Ypothesis 306, Дело N. 306, Affaire n° 306