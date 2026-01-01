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Poster of Delo N. 306
6.6
Kinoafisha Films Delo N. 306
6.6

Delo N. 306

, 1956
Delo N. 306
USSR / Detective / 18+
Poster of Delo N. 306
6.6

Cast

Mark Bernes
Mark Bernes
Vasiliy Gradov
Boris Bityukov
Boris Bityukov
Mikhail Mozarin
Tatyana Piletskaya
Tatyana Piletskaya
Nadezhda Korneva
Konstantin Nassonov
Turbayev
Ada Wójcik
Yelizaveta Nekrasova
Maksim Shtraukh
Aleksandr Irkutov
Lyudmila Shagalova
Lyudmila Shagalova
Lyudmila Irkutova
Valentina Tokarskaya
Marya Karasyova
Yevgeny Vesnik
Pyotr Grunin
Nikolay Khoshchanov
Filipp Bashlykov
Director Anatoli Rybakov
Writer Matvej Royzman
Composer Vladimir Yurovskiy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 1956
World premiere 7 May 1956
Release date
7 May 1956 Russia
15 February 1957 Finland
Production Mosfilm
Also known as
Delo N. 306, A 306-os számú ügy, Akte 306, Case No. 306, Dosarului 306, El caso 306, Rikos No 306, Sprawa nr 306, Ypothesis 306, Дело N. 306, Affaire n° 306

Film rating

6.6
Rate 12 votes
6.6 IMDb
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