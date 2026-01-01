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Poster of Smiles of a Summer Night
7.8
Kinoafisha Films Smiles of a Summer Night
7.8

Smiles of a Summer Night

, 1955
Sommarnattens leende
Sweden / Romantic, Comedy / 18+
Poster of Smiles of a Summer Night
7.8

Synopsis

In Sweden at the turn of the century, members of the upper class and their servants find themselves in a romantic tangle that they try to work out amidst jealousy and heartbreak.

Cast

Ulla Jacobsson
Anne Egerman
Harriet Andersson
Harriet Andersson
Petra the Maid
Margit Carlqvist
Countess Charlotte Malcolm
Gunnar Björnstrand
Gunnar Björnstrand
Fredrik Egerman
Eva Dahlbeck
Desiree Armfeldt
Jarl Kulle
Count Carl Magnus Malcolm
Åke Fridell
Frid the Groom
Björn Bjelfvenstam
Henrik Egerman
Naima Wifstrand
Mrs. Armfeldt
Jullan Kindahl
Beata, cook
Director Ingmar Bergman
Writer Ingmar Bergman
Composer Erik Nordgren
Cast and Crew

Film details

Country Sweden
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 1955
World premiere 26 December 1955
Release date
12 September 1956 Denmark
14 September 1956 Finland
20 June 1956 France
8 August 2007 South Korea 15
26 December 1955 Sweden
23 December 1957 USA NR
Worldwide Gross $21,264
Production Svensk Filmindustri (SF)
Also known as
Sommarnattens leende, Smiles of a Summer Night, Sonrisas de una noche de verano, Sommernattens smil, Sorrisos de Uma Noite de Verão, Das Lächeln einer Sommernacht, Egy nyári éj mosolya, Glimlach van een zomernacht, Hamogela kalokairinis nyhtas, Kesäyön hymyilyä, Osmeh letnje noći, Osmijesi ljetne noći, Sorrisi di una notte d'estate, Sorrisos de uma Noite de Amor, Sorrisos duma Noite de Verão, Sourires d'une nuit d'été, Surâsul unei nopți de vară, Uśmiech nocy, Vasarvidžio nakties šypsenos, Χαμόγελα θερινής νυχτός, Улыбки летней ночи, Усмивки от една лятна нощ, Усмішки літньої ночі, 夏の夜は三たび微笑む, 夏夜微笑, 夏夜的微笑

Film rating

7.8
Rate 10 votes
7.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Petra the Maid And then the summer night smiled for the third time.
Frid the Groom [to the audience] For the sad, the depressed, the sleepless, the confused, the frightened, the lonely.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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