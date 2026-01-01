Sommarnattens leende, Smiles of a Summer Night, Sonrisas de una noche de verano, Sommernattens smil, Sorrisos de Uma Noite de Verão, Das Lächeln einer Sommernacht, Egy nyári éj mosolya, Glimlach van een zomernacht, Hamogela kalokairinis nyhtas, Kesäyön hymyilyä, Osmeh letnje noći, Osmijesi ljetne noći, Sorrisi di una notte d'estate, Sorrisos de uma Noite de Amor, Sorrisos duma Noite de Verão, Sourires d'une nuit d'été, Surâsul unei nopți de vară, Uśmiech nocy, Vasarvidžio nakties šypsenos, Χαμόγελα θερινής νυχτός, Улыбки летней ночи, Усмивки от една лятна нощ, Усмішки літньої ночі, 夏の夜は三たび微笑む, 夏夜微笑, 夏夜的微笑