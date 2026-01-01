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Poster of The Invisible Man
6.0
Kinoafisha Films The Invisible Man
6.0

The Invisible Man

, 1984
Chelovek-nevidimka
USSR / Drama, Sci-Fi / 18+
Poster of The Invisible Man
6.0

Cast

Andrey Kharitonov
Andrey Kharitonov
Griffin
Romualdas Ramanauskas
Kemp
Leonid Kuravlyov
Leonid Kuravlyov
Marvel
Natalya Danilova
Natalya Danilova
Jane
Yuriy Katin-Yartsev
Yuriy Katin-Yartsev
Khozyain volshebnoy lavki
Viktor Sergachyov
Mr. Hall
Oleg Golubitsky
Edaiy
Nina Agapova
Mrs. Hall
Emmanuil Geller
Domokhozyain
Anatoli Sakhnovsky
Politseyskiy inspektor
Director Aleksandr Zakharov
Writer Andrey Dmitriev, Leonid Derbenyov, Aleksandr Dmitriev, H.G. Wells, Aleksandr Zakharov
Composer Eduard Artemyev
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1984
World premiere 12 January 1984
Release date
12 January 1984 Russia 12+
14 July 1985 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Chelovek-nevidimka, The Invisible Man, Человек-невидимка, A láthatatlan ember, Der unsichtbare Mensch, Nähtamatu mees, Людина-невидимка

Film rating

6.0
Rate 15 votes
6 IMDb
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