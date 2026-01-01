Cast
Emmanuil Geller
Domokhozyain
Anatoli Sakhnovsky
Politseyskiy inspektor
Cast and Crew
Director
Aleksandr Zakharov
Writer
Andrey Dmitriev, Leonid Derbenyov, Aleksandr Dmitriev, H.G. Wells, Aleksandr Zakharov
Composer
Eduard Artemyev
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 29 minutes
Production year
1984
World premiere
12 January 1984
Release date
|12 January 1984
|Russia
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|12+
|14 July 1985
|USSR
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Production
Mosfilm
Also known as
Chelovek-nevidimka, The Invisible Man, Человек-невидимка, A láthatatlan ember, Der unsichtbare Mensch, Nähtamatu mees, Людина-невидимка