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Poster of Ke-dy
4.7
Kinoafisha Films Ke-dy
4.7

Ke-dy

, 2016
Ke-dy
Russia / Romantic, Drama / 18+
Poster of Ke-dy
4.7

Cast

Nikolay Suslov
Aleksandr
Aglaya Shilovskaya
Aglaya Shilovskaya
Amira
Ilya Nagirnyak
Vasiliy Vakulenko
Vasiliy Vakulenko
Military Commissar
Tatyana Drubich
Tatyana Drubich
Comeo
Shamil Mallaev
Capitan
Director Sergey Solovyov
Writer Andrey Gelasimov
Composer Anna Drubich
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2016
World premiere 23 June 2016
Release date
23 June 2016 Russia 16+
23 June 2016 Kazakhstan
23 June 2016 Ukraine
Also known as
Ke-dy, Sneakers, Tram-pki, Ке-ды

Film rating

4.7
Rate 14 votes
4.8 IMDb
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