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Poster of Yegor Bulychyov and Others
7.0
Kinoafisha Films Yegor Bulychyov and Others
7.0

Yegor Bulychyov and Others

, 1971
Yegor Bulychyov i drugiye
USSR / Drama / 18+
Poster of Yegor Bulychyov and Others
7.0

Cast

Mikhail Ulyanov
Mikhail Ulyanov
Yegor Bulychov
Mayya Bulgakova
Mayya Bulgakova
Kseniya Bulyachova
Yekaterina Vasilyeva
Yekaterina Vasilyeva
Aleksandra
Zinaida Anatolevna Slavina
Varvara
Anatoliy Romashin
Anatoliy Romashin
Andrey Zvontsov
Evgeniy Steblov
Evgeniy Steblov
Stepan Tyatin
Rimma Markova
Rimma Markova
Melaniya
Vladimir Emelyanov
Mokey Bashkin
Yefim Kopelyan
Yefim Kopelyan
Vasiliy Dostigayev
Valentina Sharykina
Yelizaveta
Director Sergey Solovyov
Writer Maxim Gorky, Sergey Solovyov
Composer Isaac Schwarts
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1971
World premiere 16 September 1972
Release date
9 April 1973 Russia 12+
16 September 1972 Kazakhstan
16 September 1972 Ukraine
Production Mosfilm
Also known as
Yegor Bulychyov i drugiye, Egoru Buruityofu, Jegor Bulicsov és a többiek, Jegor Bułyczow i inni, Jegor Bulytschow und andere, Yegor Bulychev, Yegor Bulychyov and Others, Егор Булычов и другие, エゴール・ブルイチョフ, Yegor Boulytchiov et les autres, Jegor Bulyczow i inni, Egor Bulyčov e altri, Jegor Bulytshev ja muut

Film rating

7.0
Rate 11 votes
6.8 IMDb
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