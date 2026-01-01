Cast
Chisako Hara
Yakuza's Lover
Cast and Crew
Composer
Yûji Takahashi, Tôru Takemitsu
Film details
Country
Japan
Runtime
1 hour 36 minutes
Production year
1964
World premiere
1 March 1964
Release date
|19 June 2023
|Germany
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|1 March 1964
|Japan
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Production
Shochiku, Bungei Production Ninjin Club, Ninjin Club
Also known as
Kawaita hana, Pale Flower, Flor pálida, Fiore secco, Fleur pâle, Flor Seca, Mørkets blomster, Solgun Çiçek, Zwiędły kwiat, Бледный цветок, 乾いた花, Bledý květ, Fiore pallido