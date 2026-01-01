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Poster of Pale Flower
7.7
Kinoafisha Films Pale Flower
7.7

Pale Flower

, 1964
Kawaita hana
Japan / Thriller, Crime / 18+
Poster of Pale Flower
7.7

Cast

Ryō Ikebe
Muraki
Mariko Kaga
Saeko
Takashi Fujiki
Yoh
Naoki Sugiura
Aikawa
Shin'ichirō Mikami
Reiji
Isao Sasaki
Jiro
Koji Nakahara
Tamaki
Chisako Hara
Yakuza's Lover
Seiji Miyaguchi
Seiji Miyaguchi
Gang leader Funada
Eijirō Tōno
Gang Leader Yasuoka
Director Masahiro Shinoda
Writer Shintaro Ishihara, Masaru Baba, Masahiro Shinoda
Composer Yûji Takahashi, Tôru Takemitsu
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 1964
World premiere 1 March 1964
Release date
19 June 2023 Germany
1 March 1964 Japan
Production Shochiku, Bungei Production Ninjin Club, Ninjin Club
Also known as
Kawaita hana, Pale Flower, Flor pálida, Fiore secco, Fleur pâle, Flor Seca, Mørkets blomster, Solgun Çiçek, Zwiędły kwiat, Бледный цветок, 乾いた花, Bledý květ, Fiore pallido

Film rating

7.7
Rate 13 votes
7.7 IMDb
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