Similar films for An Actor's Revenge
The Makioka Sisters Drama
1983, Japan
7.2
Conflagration Drama
1958, Japan
7.1
The Burmese Harp Drama, Musical, War
1956, Japan
8.0
Floating Weeds Drama
1959, Japan
7.9
Gate of Hell Drama, History, Romantic
1953, Japan
7.1
Man of Iron Drama, History
1981, Poland
7.4
Alambrista! Adventure, Drama
1977, USA
7.3
Lucía Drama
1968, Cuba
7.1
Pale Flower Thriller, Crime
1964, Japan
7.7
Pasazerka War, History, Drama
1963, Poland
7.4
Barren Lives Drama
1963, Brazil
7.8
Princess from the Moon Fantasy, Adventure, Sci-Fi, Drama, History
1987, Japan
6.2