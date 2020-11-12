Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of An Actor's Revenge
7.8
Kinoafisha Films An Actor's Revenge
7.8

An Actor's Revenge

, 1963
Yukinojô henge
Japan / Drama / 18+
Poster of An Actor's Revenge
7.8

Synopsis

Yukinojo, a Kabuki actor, seeks revenge by destroying the three men who caused the deaths of his parents. Also involved are the daughter of one of Yukinojo's targets, two master thieves, and a swordsman who himself is out to kill Yukinojo.

Cast

Kazuo Hasegawa
Yamitaro the Thief
Fujiko Yamamoto
Ohatsu
Ayako Wakao
Namiji
Eiji Funakoshi
Heima Kadokura
Narutoshi Hayashi
Mukuzu
Eijirô Yanagi
Hiromi-ya
Ganjirō Nakamura
Sansai Dobe
Chûsha Ichikawa
Kikunojo Nakamura
Yutaka Nakayama
Townsman
Chitose Maki
Townswoman
Director Kon Ichikawa
Writer Teinosuke Kinugasa, Kon Ichikawa, Hiroaki Fujii, Tomio Takamori, Otokichi Mikami
Composer Yasushi Akutagawa, Tamekichi Mochizuki, Masao Yagi
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 1963
Online premiere 19 February 2021
World premiere 13 January 1963
Release date
30 June 2021 France
13 January 1963 Japan
13 June 1971 USA
Production Daiei Studios
Also known as
Yukinojô henge, An Actor's Revenge, La venganza de un actor, A színész bosszúja, A Vingança do Ator, En skuespillers hevn, La rivincita di Yuki-no-jo, La vendetta di un attore, La vengeance d'un acteur, Skuespillerens hævn, Snow of Strange Change, The Revenge of Ukeno-Jo, The Revenge of Yuki-No-Jo, Yukinojo's Revenge, Yukinojôs Rache - Von Dämonen verzauberte Schneemacht, Zemsta Yukinojo, Месть актера, 演員復仇記, 雪之丞变化, 雪之丞変化, 雪之承變化, Yukinojo Henge, 유키노조 변화, Revenge of a Kabuki Actor, 어느 배우의 복수, Vendetta di un attore, 유키노조의 복수

Film rating

7.8
Rate 11 votes
7.3 IMDb
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for An Actor's Revenge

The Makioka Sisters
The Makioka Sisters Drama
1983, Japan
7.2
Conflagration
Conflagration Drama
1958, Japan
7.1
The Burmese Harp
The Burmese Harp Drama, Musical, War
1956, Japan
8.0
Floating Weeds
Floating Weeds Drama
1959, Japan
7.9
Gate of Hell
Gate of Hell Drama, History, Romantic
1953, Japan
7.1
Man of Iron
Man of Iron Drama, History
1981, Poland
7.4
Alambrista!
Alambrista! Adventure, Drama
1977, USA
7.3
Lucía
Lucía Drama
1968, Cuba
7.1
Pale Flower
Pale Flower Thriller, Crime
1964, Japan
7.7
Pasazerka
Pasazerka War, History, Drama
1963, Poland
7.4
Barren Lives
Barren Lives Drama
1963, Brazil
7.8
Princess from the Moon
Princess from the Moon Fantasy, Adventure, Sci-Fi, Drama, History
1987, Japan
6.2
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Avengers: Endgame
Avengers: Endgame
2019, USA, Action, Sci-Fi
Vozvrashchenie Mamontenka
Vozvrashchenie Mamontenka
2026, Russia, Animation, Adventure, Family
The Unsmiling Tsarevna
The Unsmiling Tsarevna
2026, Russia, Family, Fantasy
The Ultimate Planet
The Ultimate Planet
2026, Russia, Action, Sci-Fi
Twilight
Twilight
2008, USA, Fantasy, Romantic
Fall 2
Fall 2
2026, USA, Adventure, Drama
The Tale of Fairy Tales
The Tale of Fairy Tales
2026, Russia, Fantasy, Family
Resident Evil
Resident Evil
2026, Germany / USA, Horror, Action
Romanovy: Predannost i predatelstvo
Romanovy: Predannost i predatelstvo
2026, Russia, History, Drama
Crawlers
Crawlers
2026, USA, Horror, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more