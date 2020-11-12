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Poster of Assassination
7.1
Kinoafisha Films Assassination
7.1

Assassination

, 1964
Ansatsu
Japan / Drama / 18+
Poster of Assassination
7.1

Cast

Tetsurō Tamba
Hachirô Kiyokawa
Eiji Okada
Lord Matsudaira
Eitaro Ozawa
Premier Itakura
Takeshi Kusaka
Isao Kimura
Tadasaburô Sasaki
Shima Iwashita
Oren, Kiyokawa's sweetheart
Muga Takewaki
Shingo Miyagawa
Tamotsu Hayakawa
Shôzô Ishizaka
Fujio Suga
Kyûô Udono
Takanobu Hozumi
Tetsutaro Yamaoka
Hideo Kidokoro
Inaba
Director Masahiro Shinoda
Writer Ryôtarô Shiba, Nobuo Yamada
Composer Tôru Takemitsu
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 1964
World premiere 4 July 1964
Release date
4 July 1964 Japan
30 October 1964 USA
Production Shochiku Kyoto
Also known as
Ansatsu, Assassination, Assassinat, Assassinato, Gyilkosság, Skrytobójstwo, The Assassin, The Assassination, Убийство, 暗殺, Assassin, L'Assassinat

Film rating

7.1
Rate 15 votes
7.1 IMDb
Updated 12 November 2020
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