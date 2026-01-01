Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Убийство
1 постер
Убийство

Убийство

Ansatsu 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Япония 1860-е годы, в страну приходят «чужестранцы». Япония поделилась на два лагеря: приверженцы императора хотят изгнать иностранцев, а сторонники сегуната понимают, что осложнять с ними отношения не стоит. Связующим звеном, между этими двумя непримиримыми лагерями, становится ронин Хачиро Киёкава, который не был рожден самураем, но превосходно владел мечом и был хорошо образован. Из воспоминаний и рассказов людей складывается портрет этого человека…
Страна Япония
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1964
Премьера в мире 4 июля 1964
Дата выхода
30 октября 1964 США
4 июля 1964 Япония
Производство Shochiku Kyoto
Другие названия
Ansatsu, Assassination, Assassinat, Assassinato, Gyilkosság, Skrytobójstwo, The Assassin, The Assassination, Убийство, 暗殺
Режиссер
Масахиро Синода
В ролях
Тэцуро Тамба
Эйдзи Окада
Эйтаро Одзава
Такэси Кусака
Исао Кимура
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
7.1 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
