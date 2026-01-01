Япония 1860-е годы, в страну приходят «чужестранцы». Япония поделилась на два лагеря: приверженцы императора хотят изгнать иностранцев, а сторонники сегуната понимают, что осложнять с ними отношения не стоит. Связующим звеном, между этими двумя непримиримыми лагерями, становится ронин Хачиро Киёкава, который не был рожден самураем, но превосходно владел мечом и был хорошо образован. Из воспоминаний и рассказов людей складывается портрет этого человека…
СтранаЯпония
Продолжительность1 час 44 минуты
Год выпуска1964
Премьера в мире4 июля 1964
Дата выхода
30 октября 1964
США
4 июля 1964
Япония
ПроизводствоShochiku Kyoto
Другие названия
Ansatsu, Assassination, Assassinat, Assassinato, Gyilkosság, Skrytobójstwo, The Assassin, The Assassination, Убийство, 暗殺