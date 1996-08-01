Menu
Basquiat
7.2 IMDb Rating: 6.9
2 posters
Basquiat

Basquiat

Basquiat 18+
Country USA
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 1996
World premiere 1 August 1996
Release date
9 August 1996 Russia 16+
6 March 1997 Australia M
10 July 1997 Czechia U
31 October 1997 Denmark
17 October 1997 Finland
26 March 1997 France
12 December 1996 Germany
28 March 1997 Great Britain
7 June 1997 Japan
9 August 1996 Kazakhstan
2 May 1997 Netherlands
24 October 1997 Poland
7 February 1997 Portugal
18 September 1998 South Korea 18
27 November 1997 Spain
3 October 1997 Sweden
17 January 1997 Switzerland
2 May 1997 Turkey
9 August 1996 USA
9 August 1996 Ukraine
MPAA R
Budget $3,300,000
Worldwide Gross $3,046,785
Production Eleventh Street Production, Jon Kilik, Miramax
Also known as
Basquiat, Баския, A graffiti királya, Basquiat - den svarte rebellen, Basquiat - Taniec ze śmiercią, Basquiat - Traços de Uma Vida, Build a Fort, Set It on Fire, Баскія, バスキア, 輕狂歲月
Director
Julian Schnabel
Cast
Jeffrey Wright
Michael Wincott
Benicio Del Toro
Claire Forlani
David Bowie
Cast and Crew
Film rating

7.2
Rate 12 votes
6.9 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas
Quotes
Rene What is it about art anyway that we give it so much importance? Artists are respected by the poor because what they do is an honest way to get out of the slum using one's sheer self as the medium. The money earned, proof, pure and simple, of the value of that individual, the artist. The picture a mother's son does in jail hangs on her wall as proof that beauty is possible even in the most wretched. And this is a much different idea than fancier notion that art is a scam and a ripoff. But you can never explain to someone who uses God's gift to enslave, that you have used God's gift to be free.
soundtrack Basquiat
