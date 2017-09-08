Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat
Poster of Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat
Рейтинги
6.6
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat

Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat

Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 18 minutes
Production year 2017
Online premiere 22 June 2018
World premiere 8 September 2017
Release date
19 December 2018 France
Also known as
Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat, Alithini ekrixi: I ysteri efiveia tou Zan-Misel Baskia, Basquiat - Un adolescent à New York, Boom for Real, Boom for Real: A Adolescência Tardia de Jean-Michel Basquiat, Hilisteismeline Jean Michel Basquiat, Αληθινή έκρηξη: Η ύστερη εφηβεία του Ζαν-Μισέλ Μπασκιά, Баския: Взрыв реальности, バスキア、10代最後のとき
Director
Sara Driver
Sara Driver
Cast
Alexis Adler
Fab 5 Freddy
Patricia Field
Coleen Fitzgibbon
Cast and Crew
Similar films for Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat
We Were Once Kids 7.7
We Were Once Kids (2021)
PJ Harvey - A Dog Called Money 6.6
PJ Harvey - A Dog Called Money (2019)
Ava 6.6
Ava (2018)
Ryuichi Sakamoto: Coda 7.6
Ryuichi Sakamoto: Coda (2017)
The Beaches of Agnès 8.0
The Beaches of Agnès (2008)
Basquiat 7.2
Basquiat (1996)

Film rating

6.6
Rate 12 votes
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy, Romantic
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more