Cast
Sirius Flatz
Friend of Alex
Cast and Crew
Director
Carlos Marqués-Marcet
Film details
Country
Spain
Runtime
1 hour 39 minutes
Production year
2014
Online premiere
10 April 2015
World premiere
10 March 2014
Release date
|28 May 2015
|Russia
| Arthouse
|18+
|28 May 2015
|Belarus
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|29 April 2015
|France
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|18 December 2014
|Greece
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|28 May 2015
|Kazakhstan
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|22 January 2015
|Netherlands
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|16 May 2014
|Romania
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|18+
|16 May 2014
|Spain
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|29 May 2015
|Sweden
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|10 July 2015
|USA
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|28 May 2015
|Ukraine
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MPAA
R
Worldwide Gross
$222,530
Production
Lastor Media, La Panda, Televisión Española (TVE)
Also known as
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