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Poster of 10.000 Km
6.4
10.000 Km - Trailer with voice-over
Kinoafisha Films 10.000 Km
6.4

10.000 Km

, 2014
10.000 Km
Spain / Romantic, Drama, Comedy / 18+
Trailers
Poster of 10.000 Km
6.4
10.000 Km - Trailer with voice-over
10.000 Km  Trailer with voice-over

Synopsis

Alex moves to Los Angeles for a new job; Sergi stays in Barcelona. They love each other, but maintaining a relationship through technology proves challenging.

Cast

Natalia Tena
Natalia Tena
Alex
David Verdaguer
David Verdaguer
Sergi
Sirius Flatz
Friend of Alex
Director Carlos Marqués-Marcet
Writer Carlos Marqués-Marcet, Clara Roquet, Natalia Tena, David Verdaguer
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2014
Online premiere 10 April 2015
World premiere 10 March 2014
Release date
28 May 2015 Russia Arthouse 18+
28 May 2015 Belarus
29 April 2015 France
18 December 2014 Greece
28 May 2015 Kazakhstan
22 January 2015 Netherlands
16 May 2014 Romania 18+
16 May 2014 Spain
29 May 2015 Sweden
10 July 2015 USA
28 May 2015 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $222,530
Production Lastor Media, La Panda, Televisión Española (TVE)
Also known as
10.000 Km, 10 000 km, 10 000 км: Любовь на расстоянии, 10,000 km, 10,000km, Long Distance, Medan vi dansar, Η απόσταση μεταξύ μας, 10.000 Χιλιόμετρα, Η Απόσταση Μεταξύ μας, 一万公里, 恋10000公里的爱

Film rating

6.4
Rate 12 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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10.000 Km - Trailer with voice-over
10.000 Km Trailer with voice-over
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