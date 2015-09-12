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Poster of Miss You Already
6.8
Miss You Already - Trailer
Kinoafisha Films Miss You Already
6.8

Miss You Already

, 2015
Miss You Already
Great Britain / Romantic, Comedy, Drama / 18+
Trailers
Poster of Miss You Already
6.8
Miss You Already - Trailer
Miss You Already  Trailer

Synopsis

The friendship between two life-long girlfriends is put to the test when one starts a family and the other falls ill.

Cast

Charlotte Hope
Charlotte Hope
Drew Barrymore
Drew Barrymore
Jess
Jacqueline Bisset
Jacqueline Bisset
Dominic Cooper
Dominic Cooper
Kit
Toni Collette
Toni Collette
Milly
Tyson Ritter
Tyson Ritter
Noah Huntley
Noah Huntley
Paddy Considine
Paddy Considine
Jago
Shola Adewusi
Shola Adewusi
Midwife
Grace Schneider
Jess (10 yrs)
Lucinda Raikes
Teacher
Eleanor Stagg
Milly (10 yrs)
Director Catherine Hardwicke
Writer Morwenna Banks
Composer Harry Gregson-Williams
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2015
Online premiere 10 March 2016
World premiere 12 September 2015
Release date
12 September 2015 Russia 12+
8 October 2015 Australia
27 January 2016 Belgium
24 December 2015 Brazil
31 December 2015 Czechia
7 January 2016 Denmark
15 June 2016 France
12 September 2015 Germany
25 September 2015 Great Britain
5 November 2015 Greece
2 June 2016 Hungary
13 November 2015 Iceland
25 September 2015 Ireland
31 December 2015 Israel
12 September 2015 Kazakhstan
3 November 2016 Portugal
5 November 2015 Singapore
14 January 2016 Slovakia
3 October 2017 South Korea 15
27 September 2015 Switzerland
12 September 2015 Ukraine
MPAA PG-13
Worldwide Gross $7,573,997
Production S Films, Location HQ, New Sparta Films
Also known as
Miss You Already, Im Himmel trägt man hohe Schuhe, Ya estoy extrañándote, Ya te extraño, Irremplaçable, Já Estou com Saudades, Já Sinto a Tua Falta, Ja t'enyoro, Jau ilgiuosi tavęs, Już za tobą tęsknię, Kvar mitga'a'ga'at, Ma Meilleure Amie, Máris hiányzol, Miss You Already (Ya te extraño), Savner dig allerede, Seni Şimdiden Özledim, Te že pogrešam, Už teď mi chybíš, Už teraz mi chýbaš, Već mi nedostaješ, Μου λείπεις ήδη, Вече ми липсваш, Уже скучаю по тебе, マイ・ベスト・フレンド, 已經很想妳

Film rating

6.8
Rate 13 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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Miss You Already - Trailer
Miss You Already Trailer
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soundtrack Miss You Already

Quotes

Jago It was really difficult getting it in that tiny pot. It was going everywhere.
Jess Well, how much did you loose? That could be our baby.
Jago Don't worry. I managed to scrape most of it off the cubicle wall. At least I... think it was mine.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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