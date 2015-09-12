|12 September 2015
|Russia
|12+
|8 October 2015
|Australia
|27 January 2016
|Belgium
|24 December 2015
|Brazil
|31 December 2015
|Czechia
|7 January 2016
|Denmark
|15 June 2016
|France
|12 September 2015
|Germany
|25 September 2015
|Great Britain
|5 November 2015
|Greece
|2 June 2016
|Hungary
|13 November 2015
|Iceland
|25 September 2015
|Ireland
|31 December 2015
|Israel
|12 September 2015
|Kazakhstan
|3 November 2016
|Portugal
|5 November 2015
|Singapore
|14 January 2016
|Slovakia
|3 October 2017
|South Korea
|15
|27 September 2015
|Switzerland
|12 September 2015
|Ukraine