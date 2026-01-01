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Filmography
Alexander Boyarskiy
Alexander Boyarskiy
Kinoafisha
Persons
Alexander Boyarskiy
Alexander Boyarskiy
Alexander Boyarskiy
Date of Birth
28 September 1957
Age
68 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Voice actor
,
The Adventurer
,
Comedy actor
Popular Films
7.7
Alyosha Popovich i Tugarin Zmey
(2004)
7.6
My ne mozhem zhit bez kosmosa
(2014)
7.6
Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych
(2006)
Filmography
Genre
All
Adventure
Animation
Children's
Comedy
Fairy Tale
Family
Fantasy
Short
War
Year
All
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2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007
2006
2004
2003
All
39
Films
37
TV Shows
2
Writer
23
Producer
37
Actor
18
Composer
11
Tri bogatyrya i Gusi-Lebedi
Animation
2026, Russia
6.1
Tri bogatyrya i svet klinom
Tri bogatyrya i svet klinom
Animation, Adventure, Family
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
5.8
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 2
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 2
Animation
2025, Russia
Watch trailer
5.3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga
Adventure, Fantasy
2024, Russia
7.2
Luntik. Returning Home
Luntik. Vozvrashchenie domoy
Adventure, Animation, Family
2024, Russia
Watch trailer
6.3
Ivan Tsarevich & the Grey Wolf 6
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 6
Adventure, Animation, Fantasy
2024, Russia
Watch trailer
6.1
The Three Sisters
The Three Sisters
Animation, Comedy, Short
2024, Cyprus / Russia
5.1
Three Heroes. Daily Tales
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga
Adventure, Animation, Family
2024, Russia
4.5
Tsarevny i Tainstvennaya gostya
Tsarevny i Tainstvennaya gostya
Animation, Children's
2023, Russia
Watch trailer
6.4
Tri bogatyrya i Pup Zemli
Tri bogatyrya i Pup Zemli
Animation, Adventure, Family
2023, Russia
6.7
Barboskiny Team
Barboskiny Team
Animation, Comedy
2022, Russia
Watch trailer
6.4
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 5
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 5
Animation, Adventure, Family
2022, Russia
Watch trailer
6
Tri bogatyrya i Kon na trone
Tri bogatyrya i Kon na trone
Animation, Children's, Adventure, Family
2021, Russia
Watch trailer
6.7
Horse Julius and Big Horse Racing
Horse Julius and Big Horse Racing
Animation, Children's
2020, Russia
Watch trailer
5.6
Barkers: Mind the Cats!
Barkers: Mind the Cats!
Animation, Children's, Family
2020, Russia
Watch trailer
5.2
Urfin Dzhyus vozvrashchaetsya
Urfin Dzhyus vozvrashchaetsya
Animation
2019, Russia
Watch trailer
6.3
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 4
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 4
Animation, Children's
2019, Russia
Watch trailer
6.7
BoksBalet
BoksBalet
Short, Animation
2019, Russia
Watch trailer
6.6
Tri bogatyrya i Naslednitsa prestola
Tri bogatyrya i Naslednitsa prestola
Animation, Adventure, Family
2018, Russia
Watch trailer
5.9
Urfin and His Wooden Soldiers
Urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty
Adventure, Animation, Family
2017, Russia
Watch trailer
6
Tri bogatyrya i printsessa Egipta
Tri bogatyrya i printsessa Egipta
Animation, Adventure, Children's
2017, Russia
Watch trailer
5.8
Tri bogatyrya i Morskoy tsar
Tri bogatyrya i Morskoy tsar
Comedy, Animation, Adventure
2016, Russia
Watch trailer
7.1
Krepost
Krepost
Animation, War, Adventure
2015, Russia
Watch trailer
6.6
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 3
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 3
Animation, Children's, Family
2015, Russia
Watch trailer
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