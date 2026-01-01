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Alexander Boyarskiy Alexander Boyarskiy
Kinoafisha Persons Alexander Boyarskiy

Alexander Boyarskiy

Alexander Boyarskiy

Date of Birth
28 September 1957
Age
68 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Voice actor, The Adventurer, Comedy actor

Popular Films

Alyosha Popovich i Tugarin Zmey 7.7
Alyosha Popovich i Tugarin Zmey (2004)
My ne mozhem zhit bez kosmosa 7.6
My ne mozhem zhit bez kosmosa (2014)
Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych 7.6
Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych (2006)

Filmography

Genre
Year
Tri bogatyrya i Gusi-Lebedi
Tri bogatyrya i Gusi-Lebedi
Animation 2026, Russia
Tri bogatyrya i svet klinom 6.1
Tri bogatyrya i svet klinom Tri bogatyrya i svet klinom
Animation, Adventure, Family 2025, Russia
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Tickets
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 2 5.8
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 2 Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 2
Animation 2025, Russia
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Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 5.3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga
Adventure, Fantasy 2024, Russia
Luntik. Returning Home 7.2
Luntik. Returning Home Luntik. Vozvrashchenie domoy
Adventure, Animation, Family 2024, Russia
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Ivan Tsarevich & the Grey Wolf 6 6.3
Ivan Tsarevich & the Grey Wolf 6 Ivan Tsarevich i Seryy Volk 6
Adventure, Animation, Fantasy 2024, Russia
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The Three Sisters 6.1
The Three Sisters The Three Sisters
Animation, Comedy, Short 2024, Cyprus / Russia
Three Heroes. Daily Tales 5.1
Three Heroes. Daily Tales Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga
Adventure, Animation, Family 2024, Russia
Tsarevny i Tainstvennaya gostya 4.5
Tsarevny i Tainstvennaya gostya Tsarevny i Tainstvennaya gostya
Animation, Children's 2023, Russia
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Tri bogatyrya i Pup Zemli 6.4
Tri bogatyrya i Pup Zemli Tri bogatyrya i Pup Zemli
Animation, Adventure, Family 2023, Russia
Barboskiny Team 6.7
Barboskiny Team Barboskiny Team
Animation, Comedy 2022, Russia
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Ivan Tsarevich i Seryy Volk 5 6.4
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 5 Ivan Tsarevich i Seryy Volk 5
Animation, Adventure, Family 2022, Russia
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Tri bogatyrya i Kon na trone 6
Tri bogatyrya i Kon na trone Tri bogatyrya i Kon na trone
Animation, Children's, Adventure, Family 2021, Russia
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Horse Julius and Big Horse Racing 6.7
Horse Julius and Big Horse Racing Horse Julius and Big Horse Racing
Animation, Children's 2020, Russia
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Barkers: Mind the Cats! 5.6
Barkers: Mind the Cats! Barkers: Mind the Cats!
Animation, Children's, Family 2020, Russia
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Urfin Dzhyus vozvrashchaetsya 5.2
Urfin Dzhyus vozvrashchaetsya Urfin Dzhyus vozvrashchaetsya
Animation 2019, Russia
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Ivan Tsarevich i Seryy Volk 4 6.3
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 4 Ivan Tsarevich i Seryy Volk 4
Animation, Children's 2019, Russia
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BoksBalet 6.7
BoksBalet BoksBalet
Short, Animation 2019, Russia
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Tri bogatyrya i Naslednitsa prestola 6.6
Tri bogatyrya i Naslednitsa prestola Tri bogatyrya i Naslednitsa prestola
Animation, Adventure, Family 2018, Russia
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Urfin and His Wooden Soldiers 5.9
Urfin and His Wooden Soldiers Urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty
Adventure, Animation, Family 2017, Russia
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Tri bogatyrya i printsessa Egipta 6
Tri bogatyrya i printsessa Egipta Tri bogatyrya i printsessa Egipta
Animation, Adventure, Children's 2017, Russia
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Tri bogatyrya i Morskoy tsar 5.8
Tri bogatyrya i Morskoy tsar Tri bogatyrya i Morskoy tsar
Comedy, Animation, Adventure 2016, Russia
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Krepost 7.1
Krepost Krepost
Animation, War, Adventure 2015, Russia
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Ivan Tsarevich i Seryy Volk 3 6.6
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 3 Ivan Tsarevich i Seryy Volk 3
Animation, Children's, Family 2015, Russia
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