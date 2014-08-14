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Poster of Tayna Chetyrekh Printsess
4.9
Tayna Chetyrekh Printsess - Trailer
Kinoafisha Films Tayna Chetyrekh Printsess
4.9

Tayna Chetyrekh Printsess

, 2014
Tayna Chetyrekh Printsess
Russia / Fantasy, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Tayna Chetyrekh Printsess
4.9
Tayna Chetyrekh Printsess - Trailer
Tayna Chetyrekh Printsess  Trailer

Cast

Kristina Orbakayte
Kristina Orbakayte
Sergey Zhigunov
Sergey Zhigunov
Aleksandr Strizhenov
Aleksandr Strizhenov
Yuriy Galtsev
Yuriy Galtsev
Yulia Parshuta
Andrey Fedortsov
Andrey Fedortsov
Sergey Stepanchenko
Sergey Stepanchenko
Vadim Galygin
Vadim Galygin
Barbara Brylska
Barbara Brylska
Ding Fan
Ding Fan
Dmitry Burukin
Dmitry Burukin
Director Oleg Shtrom
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2014
World premiere 14 August 2014
Release date
14 August 2014 Russia КароПрокат 0+
14 August 2014 Belarus
14 August 2014 Kazakhstan
11 September 2014 USA
14 August 2014 Ukraine
Also known as
Tayna Chetyrekh Printsess, Тайна четырёх принцесс, Tayna Chetyryokh Printsess

Film rating

4.9
Rate 10 votes
4.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 6 May 2025

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Tayna Chetyrekh Printsess - Trailer
Tayna Chetyrekh Printsess Trailer
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