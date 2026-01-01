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Yulia Parshuta Yulia Parshuta
Kinoafisha Persons Yulia Parshuta

Yulia Parshuta

Yulia Parshuta

Date of Birth
23 April 1988
Age
38 years old
Zodiac sign
Taurus
Height
175 cm (5 ft 9 in)
Actor type
Comedy actress, Action heroine, Romantic actress

Popular Films

Mayor Grom. Igra 7.6
Mayor Grom. Igra (2024)
Polcarstva za lyubov 6.7
Polcarstva za lyubov (2014)
Barmen 5.4
Barmen (2015)

Filmography

Mayor Grom. Igra 7.6
Mayor Grom. Igra Mayor Grom. Igra
Action, Adventure 2024, Russia
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Shoumaskgoon
Shoumaskgoon
Reality-TV, Music 2021, Russia
Vzglyad iz vechnosti 3.3
Vzglyad iz vechnosti
Drama, Romantic 2015, Russia
Barmen 5.4
Barmen Barmen
Comedy 2015, Russia
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Semejnyj biznes 4.5
Semejnyj biznes
Comedy, Family 2014, Russia
Spiral 5.1
Spiral Spiral
Thriller, Action 2014, Russia
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Tayna Chetyrekh Printsess 4.9
Tayna Chetyrekh Printsess Tayna Chetyrekh Printsess
Fantasy, Comedy 2014, Russia
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Polcarstva za lyubov 6.7
Polcarstva za lyubov
Romantic 2014, Russia
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