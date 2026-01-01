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Yulia Parshuta
Yulia Parshuta
Kinoafisha
Persons
Yulia Parshuta
Yulia Parshuta
Yulia Parshuta
Date of Birth
23 April 1988
Age
38 years old
Zodiac sign
Taurus
Height
175 cm (5 ft 9 in)
Actor type
Comedy actress
,
Action heroine
,
Romantic actress
Popular Films
7.6
Mayor Grom. Igra
(2024)
6.7
Polcarstva za lyubov
(2014)
5.4
Barmen
(2015)
Filmography
7.6
Mayor Grom. Igra
Mayor Grom. Igra
Action, Adventure
2024, Russia
Watch trailer
Shoumaskgoon
Reality-TV, Music
2021, Russia
3.3
Vzglyad iz vechnosti
Drama, Romantic
2015, Russia
5.4
Barmen
Barmen
Comedy
2015, Russia
Watch trailer
4.5
Semejnyj biznes
Comedy, Family
2014, Russia
5.1
Spiral
Spiral
Thriller, Action
2014, Russia
Watch trailer
4.9
Tayna Chetyrekh Printsess
Tayna Chetyrekh Printsess
Fantasy, Comedy
2014, Russia
Watch trailer
6.7
Polcarstva za lyubov
Romantic
2014, Russia
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