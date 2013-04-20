Menu
Sunlight Jr.
Poster of Sunlight Jr.
5.6 IMDb Rating: 5.7
Sunlight Jr.

Sunlight Jr.

Sunlight Jr. 18+
Synopsis

A Florida couple deals with an unexpected pregnancy while holding minimum wage jobs.
Sunlight Jr. - trailer
Sunlight Jr.  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2013
Online premiere 4 February 2019
World premiere 20 April 2013
Release date
20 April 2013 Russia 16+
20 April 2013 Kazakhstan
20 April 2013 USA
20 April 2013 Ukraine
Worldwide Gross $5,346
Production Truly Original, Freight Yard Films, Alchemedia Films
Also known as
Sunlight Jr., Trapped, Marcas da Vida, Sunlight Jr. - Sognando la felicità, Sunlight Jr. - Uma Nova Vida, Un nuevo amanecer, Луч света младший, マイ・ライフ・メモリー, 小小阳光
Director
Laurie Collyer
Laurie Collyer
Cast
Naomi Watts
Naomi Watts
Norman Reedus
Norman Reedus
Matt Dillon
Matt Dillon
Tess Harper
Antoni Corone
5.6
Rate 10 votes
5.7 IMDb
Sunlight Jr. - trailer
Sunlight Jr. Trailer
Sunlight Jr. - fragment 1
Sunlight Jr. Fragment 1
