Cast
Alexandre Bacon
Aaron Hart
Crystal Balint
Grace Mitchell
Director
Farren Blackburn
Writer
Christina Hodson
Composer
Nathaniel Méchaly Cast and Crew
Film details
Country
Canada
Runtime
1 hour 31 minutes
Production year
2016
Online premiere
24 November 2016
World premiere
11 November 2016
Release date
8 December 2016
Brazil
11 November 2016
Estonia
30 November 2016
France
15 December 2016
Germany
1 December 2016
Greece
11 November 2016
India
31 March 2017
Indonesia
7 December 2016
Italy
1 December 2016
Netherlands
17 November 2016
Portugal
27 April 2022
South Korea
15
11 November 2016
USA
11 November 2016
Viet Nam
MPAA
PG-13
Budget
$10,000,000
Worldwide Gross
$13,082,071
Production
EuropaCorp, Transfilm, Lava Bear Films
Also known as
Shut In, Presencia siniestra, Atrapados, Bezárva, Giam Cầm Quỷ Dữ, Gūstā, İçeride, Ikalinta, Intrusul, Oppression, Osaczona, Peur blanche, Refém do Medo, Shut In - Reféns do Medo, Suletud, Ujeta, V pasci, V pasti, Zatočena, Εγκλωβισμένη, Взаперти, Затворени, Заточена, シャット・イン, 育陰房, 셧 인
More