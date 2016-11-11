Also known as

Shut In, Presencia siniestra, Atrapados, Bezárva, Giam Cầm Quỷ Dữ, Gūstā, İçeride, Ikalinta, Intrusul, Oppression, Osaczona, Peur blanche, Refém do Medo, Shut In - Reféns do Medo, Suletud, Ujeta, V pasci, V pasti, Zatočena, Εγκλωβισμένη, Взаперти, Затворени, Заточена, シャット・イン, 育陰房, 셧 인

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