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Poster of Shut In
4.8
Shut In - Trailer
Kinoafisha Films Shut In
4.8

Shut In

, 2016
Shut In
Canada / Thriller, Drama / 18+
Trailers
Poster of Shut In
4.8
Shut In - Trailer
Shut In  Trailer

Synopsis

A heart-pounding thriller about a widowed child psychologist who lives an isolated existence in rural New England. Caught in a deadly winter storm, she must find a way to rescue a young boy before he disappears forever.

Cast

Naomi Watts
Naomi Watts
Mary
Oliver Platt
Oliver Platt
Dr. Bennett Wilson
David Cubitt
Doug Hart
Jacob Tremblay
Jacob Tremblay
Tom Patterson
Tim Post
Sheriff
Charlie Heaton
Charlie Heaton
Stephen Portman
Clémentine Poidatz
Lucy
Alexandre Bacon
Aaron Hart
Crystal Balint
Grace Mitchell
Ellen David
Ellen David
Joan
Director Farren Blackburn
Writer Christina Hodson
Composer Nathaniel Méchaly
Cast and Crew

Film details

Country Canada
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2016
Online premiere 24 November 2016
World premiere 11 November 2016
Release date
8 December 2016 Brazil
11 November 2016 Estonia
30 November 2016 France
15 December 2016 Germany
1 December 2016 Greece
11 November 2016 India
31 March 2017 Indonesia
7 December 2016 Italy
1 December 2016 Netherlands
17 November 2016 Portugal
27 April 2022 South Korea 15
11 November 2016 USA
11 November 2016 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $13,082,071
Production EuropaCorp, Transfilm, Lava Bear Films
Also known as
Shut In, Presencia siniestra, Atrapados, Bezárva, Giam Cầm Quỷ Dữ, Gūstā, İçeride, Ikalinta, Intrusul, Oppression, Osaczona, Peur blanche, Refém do Medo, Shut In - Reféns do Medo, Suletud, Ujeta, V pasci, V pasti, Zatočena, Εγκλωβισμένη, Взаперти, Затворени, Заточена, シャット・イン, 育陰房, 셧 인

Film rating

4.8
Rate 15 votes
4.8 IMDb
Updated 21 February 2026

Film Trailers

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Shut In - Trailer
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Quotes

Stephen You Gave Him... My Room! You're replacing me!
Mary No one could ever replace you. I promise. Please, just put the ax down, and we can talk about this.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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