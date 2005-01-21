Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Ellie Parker
5.6
Ellie Parker - Trailer
Kinoafisha Films Ellie Parker
5.6

Ellie Parker

, 2005
Ellie Parker
USA / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Ellie Parker
5.6
Ellie Parker - Trailer
Ellie Parker  Trailer

Cast

Keanu Reeves
Keanu Reeves
Naomi Watts
Naomi Watts
Ellie Parker
Johanna Ray
Rebecca Rigg
Sam
Greg Freitas
Rick Saul
Jennifer Syme
Casting Chick
Gaye Pope
Leslie Towne
Blair Mastbaum
Smash Jackson
Jessica Vogl
Trixie
Mark Pellegrino
Mark Pellegrino
Justin
Kim Fay
Therapist
Scott Coffey
Scott Coffey
Chris
Director Scott Coffey
Writer Scott Coffey
Composer Neil Jackson
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2005
World premiere 21 January 2005
Release date
21 January 2005 Russia
22 February 2006 Finland
14 July 2006 Great Britain
21 January 2005 Kazakhstan
5 December 2005 Sweden
21 January 2005 USA
21 January 2005 Ukraine
MPAA R
Production Strand Releasing, Kailua Productions
Also known as
Ellie Parker, Ele Parker, Elli Parker - Schauspielerin, Ellie Parker: súper actriz, Ели Паркър, Элли Паркер, ナオミ・ワッツ　プレイズ　エリー・パーカー, 爱丽·帕克

Film rating

5.6
Rate 10 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Film Trailers

All trailers
Ellie Parker - Trailer
Ellie Parker Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Ellie Parker

I Heart Huckabees
I Heart Huckabees Comedy
2004, USA / Germany
6.0
While We're Young
While We're Young Comedy, Drama
2014, USA
6.0
The Desperate Hour
The Desperate Hour Thriller
2021, USA
5.0
Adore
Adore Drama
2013, France / Australia
5.0
Sunlight Jr.
Sunlight Jr. Drama
2013, USA
5.0
Elles
Elles Drama
2011, Germany / France / Poland
5.0
You Will Meet a Tall Dark Stranger
You Will Meet a Tall Dark Stranger Romantic
2010, USA / Spain
6.0
The Painted Veil
The Painted Veil Romantic, Drama
2006, China / USA
7.0
Me and Will
Me and Will Drama
1999, USA
5.0
Adult World
Adult World Comedy
2013, USA
6.0
Between Two Ferns: The Movie
Between Two Ferns: The Movie Comedy
2019, USA
6.0
Always Be My Maybe
Always Be My Maybe Comedy
2019, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more