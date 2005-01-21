Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 35 minutes
Production year
2005
World premiere
21 January 2005
Release date
|21 January 2005
|Russia
|
|
|22 February 2006
|Finland
|
|
|14 July 2006
|Great Britain
|
|
|21 January 2005
|Kazakhstan
|
|
|5 December 2005
|Sweden
|
|
|21 January 2005
|USA
|
|
|21 January 2005
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Production
Strand Releasing, Kailua Productions
Also known as
Ellie Parker, Ele Parker, Elli Parker - Schauspielerin, Ellie Parker: súper actriz, Ели Паркър, Элли Паркер, ナオミ・ワッツ プレイズ エリー・パーカー, 爱丽·帕克