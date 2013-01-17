The Gilded Cage
La cage dorée
18+
Country
France / Portugal
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2013
World premiere
17 January 2013
Release date
|12 December 2013
|Australia
|
|
|24 April 2013
|Belgium
|
|
|28 February 2014
|Brazil
|
|
|2 August 2013
|Canada
|
|
|19 April 2013
|France
|
|
|29 August 2013
|Germany
|
|
|25 July 2013
|Hungary
|
|
|28 November 2013
|Israel
|
|
|26 December 2013
|New Zealand
|
|
|11 August 2013
|Portugal
|
|
|19 June 2014
|Spain
|
|
|24 April 2013
|Switzerland
|
|
MPAA
G
Budget
€7,000,000
Worldwide Gross
$17,871,370
Production
Zazi Films, Pathé, TF1 Films Production
Also known as
La cage dorée, The Gilded Cage, A Gaiola Dourada, Portugal, mon amour, Colivia Aurită, Ha'klouv ha'mouz'hav, La jaula dorada, Pozłacana klatka, Szerelem, örökség, portugál, The Guilded Cage, Zlatá Klícka, Zlatá Klietka, Золотая клетка, Позлатената клетка