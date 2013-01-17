Menu
7.2 IMDb Rating: 7.2
The Gilded Cage

The Gilded Cage

La cage dorée 18+
The Gilded Cage - trailer
The Gilded Cage  trailer
Country France / Portugal
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2013
World premiere 17 January 2013
Release date
12 December 2013 Australia
24 April 2013 Belgium
28 February 2014 Brazil
2 August 2013 Canada
19 April 2013 France
29 August 2013 Germany
25 July 2013 Hungary
28 November 2013 Israel
26 December 2013 New Zealand
11 August 2013 Portugal
19 June 2014 Spain
24 April 2013 Switzerland
MPAA G
Budget €7,000,000
Worldwide Gross $17,871,370
Production Zazi Films, Pathé, TF1 Films Production
Also known as
La cage dorée, The Gilded Cage, A Gaiola Dourada, Portugal, mon amour, Colivia Aurită, Ha'klouv ha'mouz'hav, La jaula dorada, Pozłacana klatka, Szerelem, örökség, portugál, The Guilded Cage, Zlatá Klícka, Zlatá Klietka, Золотая клетка, Позлатената клетка
Director
Ruben Alves
Cast
Rita Blanco
Joaquim de Almeida
Joaquim de Almeida
Roland Giraud
Chantal Lauby
Chantal Lauby
Barbara Cabrita
Barbara Cabrita
Cast and Crew
Film Trailers
The Gilded Cage - trailer
The Gilded Cage Trailer
All Top Trailers on Our Channel
