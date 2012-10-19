Menu
Delhi Safari

Delhi Safari

Delhi Safari 18+
Synopsis

A group of animals plan a trip to Delhi in order to ask the parliament why the forest they live in is on the verge of destruction.
Delhi Safari - trailer in russian
Delhi Safari  trailer in russian
Country India
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2011
World premiere 19 October 2012
Release date
11 April 2013 Russia Top Film Distribution 0+
11 April 2013 Belarus
19 October 2012 India
11 April 2013 Kazakhstan
7 December 2012 USA
11 April 2013 Ukraine
MPAA PG
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $3,495,597
Production Krayon Pictures
Also known as
Delhi Safari, Ab Dilli Door Nahin, Cuộc Phiêu Lưu Của Chú Báo Đốm, Djungelsafari, Jungel Safari, Jungle Safari, Viidakkojengi, Братва из джунглей, Братва із джунглів, Делійське сафарі
Director
Nikkhil Advani
Cast
Govinda
Sunil Shetty
Urmila Matondkar
Akshaye Khanna
Boman Irani
Cast and Crew
Cartoon rating

6.5
10 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
Film Trailers All trailers
Delhi Safari - trailer in russian
Delhi Safari Trailer in russian
Delhi Safari - russian teaser
Delhi Safari Russian teaser
Stills
