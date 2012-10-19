Delhi Safari
Delhi Safari
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
India
Runtime
1 hour 33 minutes
Production year
2011
World premiere
19 October 2012
Release date
|11 April 2013
|Russia
| Top Film Distribution
|0+
|11 April 2013
|Belarus
|
|
|19 October 2012
|India
|
|
|11 April 2013
|Kazakhstan
|
|
|7 December 2012
|USA
|
|
|11 April 2013
|Ukraine
|
|
MPAA
PG
Budget
$15,000,000
Worldwide Gross
$3,495,597
Production
Krayon Pictures
Also known as
Delhi Safari, Ab Dilli Door Nahin, Cuộc Phiêu Lưu Của Chú Báo Đốm, Djungelsafari, Jungel Safari, Jungle Safari, Viidakkojengi, Братва из джунглей, Братва із джунглів, Делійське сафарі