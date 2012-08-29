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Poster of The Reluctant Fundamentalist
6.9
The Reluctant Fundamentalist - Trailer
Kinoafisha Films The Reluctant Fundamentalist
6.9

The Reluctant Fundamentalist

, 2012
The Reluctant Fundamentalist
USA, Great Britain, Qatar / Thriller / 18+
Trailers
Poster of The Reluctant Fundamentalist
6.9
The Reluctant Fundamentalist - Trailer
The Reluctant Fundamentalist  Trailer

Synopsis

A young Pakistani man is chasing corporate success on Wall Street. He finds himself embroiled in a conflict between his American Dream, a hostage crisis, and the enduring call of his family's homeland.

Cast

Riz Ahmed
Riz Ahmed
Changez Khan
Kate Hudson
Kate Hudson
Erica
Liev Schreiber
Liev Schreiber
Bobby Lincoln
Kiefer Sutherland
Kiefer Sutherland
Jim Cross
Om Puri
Om Puri
Abu
Nelsan Ellis
Wainwright
Martin Donovan
Martin Donovan
Ludlow Cooper
Ashlyn Henson
Shabana Azmi
Ammi
Haluk Bilginer
Haluk Bilginer
Nazmi Kemal
Meesha Shafi
Bina
Director Mira Nair
Writer William Wheeler, Mohsin Hamid, Ami Boghani, Javed Akhtar
Composer Michael Andrews
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain / Qatar
Runtime 2 hours 8 minutes
Production year 2012
Online premiere 10 May 2013
World premiere 29 August 2012
Release date
29 August 2012 Russia 16+
17 March 2013 Brazil
24 April 2013 Denmark 15
24 April 2013 Germany 16
8 May 2013 Great Britain
13 June 2013 Italy
29 August 2012 Kazakhstan
23 May 2013 New Zealand
3 May 2013 Sweden
17 March 2013 USA
29 August 2012 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $2,176,576
Production Cine Mosaic, Doha Film Institute, Karma Films
Also known as
The Reluctant Fundamentalist, El fundamentalista reticente, Den modvillige fundamentalist, Den motvillige fundamentalist, Den ovillige fundamentalisten, El fonamentalista reticent, Fundamentalistas ne savo noru, Fundamentalistul, Il fondamentalista riluttante, Kétkedő fundamentalista, L'intégriste malgré lui, Misshingu Pointo, Missing Point, Nerado fundamentalist, O ametanoitos fontamentalistis, O Fundamentalista Relutante, O Relutante Fundamentalista, The Reluctant Fundamentalist - Tage des Zorns, Tõrges fundamentalist, Uznany za fundamentalistę, Zoraki Radikal, Ο αμετανόητος φονταμενταλιστής, Неохотният фундаменталист, Фундаменталист поневоле, ミッシング・ポイント, 拉合爾茶館的陌生人, 不情愿的基督徒

Film rating

6.9
Rate 11 votes
6.8 IMDb

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The Reluctant Fundamentalist - Trailer
The Reluctant Fundamentalist Trailer
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