A young Pakistani man is chasing corporate success on Wall Street. He finds himself embroiled in a conflict between his American Dream, a hostage crisis, and the enduring call of his family's homeland.
ProductionCine Mosaic, Doha Film Institute, Karma Films
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