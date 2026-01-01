Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Площадки
Kinoafisha
Films
Phil Spector
Phil Spector Awards
Awards and nominations of Phil Spector 2013
About
Showtimes
Stills
Cast & Crew
Posters
Awards
Trailers
Similar
Quotes
Golden Globes, USA 2014
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Nominee
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Nominee
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2014
Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
Now Playing
New Releases
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Prostokvashino
2026, Russia, Adventure, Family
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Playdate
2025, USA / Canada, Action, Comedy
Now You See Me 3
2025, USA, Crime, Thriller
Dobryy doktor
2026, Russia, Comedy
The Confession
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree