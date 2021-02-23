Also known as
Enemy Mine, Enemigo mío, Enemy Mine - Geliebter Feind, Enemy, Vihollisen armoilla, 第五惑星, Düşmanım, Enemic meu, Enemigo mio, Fiender, Fifth Planet, Fjender, Il mio nemico, Inamicul meu, Inimigo Meu, Kedves ellenségem, Mano priesas, Mans Ienaidnieks, Minu vaenlane, Môj nepriateľ, Mój ukochany wróg, Mój własny wróg, Muj nepritel, Neprijateljski rudnik, O ehthros mou, Os Inimigos, På fiendens villkor, SOS Space Special, Ο εχθρός μου, Ворог мій, Врaг мой, Враг мой, Мој непријатељ, दुश्मन की खान, 异星情缘, 敌人 我, 第5惑星
К 85-му году уже сообразили, что маленькие зелененькие человечки быстрее долетят до нас. Если… Read more…