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Poster of Universal Soldier: The Return
4.7
Kinoafisha Films Universal Soldier: The Return
4.7

Universal Soldier: The Return

, 1999
Universal Soldier: The Return
USA / Sci-Fi, Action / 18+
Poster of Universal Soldier: The Return
4.7

Synopsis

The "universal soldiers" must fight the whole army. When the military's supercomputer S.E.T.H gets out of control

Cast

Jean-Claude Van Damme
Jean-Claude Van Damme
Luc
Michael Jai White
Michael Jai White
S.E.T.H.
Heidi Schanz
Erin Young
Xander Berkeley
Xander Berkeley
Dr. Dylan Cotner
Justin Lazard
Captain Blackburn
Kiana Tom
Maggie
Bill Goldberg
Romeo
Daniel von Bargen
General Radford
James Black
Sergeant Morrow
Karis Paige Bryant
Hillary Deveraux
Director Mic Rodgers
Writer Christopher Leitch, Dean Devlin, William Malone, Richard Rothstein
Composer Don Davis
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 1999
Online premiere 30 April 2000
World premiere 4 July 1999
Release date
4 July 1999 Russia 16+
5 August 1999 Australia
5 August 1999 Belgium 16
14 October 1999 Czechia U
21 October 1999 Germany
17 September 1999 Great Britain
1 October 1999 Greece
14 October 1999 Hungary
20 August 1999 Italy
4 July 1999 Kazakhstan
20 August 1999 USA
4 July 1999 Ukraine
MPAA R
Budget $45,000,000
Worldwide Gross $10,667,893
Production TriStar Pictures, Baumgarten-Prophet Entertainment, IndieProd Company Productions
Also known as
Universal Soldier: The Return, Soldado universal 2: El regreso, Chiến Binh Vũ Trụ: Sự Trở Lại, Evrenin askerleri: Geri dönüş, Pagosmios stratiotis - I epistrofi, Soldado universal: El Regreso, Soldado universal: El retorno, Soldado Universal: O Regresso, Soldado Universal: O Retorno, Soldat universal: El retorn, Soldatul universal: Întoarcerea, Täydellisen sotilaan paluu, Tökéletes katona: A visszatérés, Unité spéciale: Le combat absolu, Universaalne sõdur 4, Universal Soldier, Universal Soldier - Återkomsten, Universal Soldier - Die Rückkehr, Universal Soldier 2, Universal Soldier 4, Universal Soldier IV, Universal Soldier IV: The Return, Universal Soldier: Le combat absolu, Universalus karys: sugrįžimas, Univerzalni vojak II, Univerzální voják: Zpět v akci, Univerzalni vojnik 2, Univerzálny vojak: Spät v akcii, Uniwersalny żołnierz: Powrót, Универзални војник: Повратак, Универсален войник: Завръщането, Универсальный солдат 2: Возвращение, Універсальний солдат: Повернення, ユニバーサル・ソルジャー　ザ・リターン, 魔鬼命令：重返戰場, ユニバーサル・ソルジャー ザ・リターン, 再造战士：重返战场, Soldado universal 2. El regreso, Universal Soldier - Il Ritorno, Universal soldier 2 - Il ritorno, Universal soldier 4 - Le combat absolu, Universal Soldier : le combat absolu, ユニバーサル・ソルジャー：ザ・リターン, 再造战士2：反攻时刻, 再造戰士2：反攻時刻, Universal Soldier 2 - The Return, ユニバーサル・ソルジャー／ザ・リターン

Film rating

4.7
Rate 12 votes
4.2 IMDb
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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