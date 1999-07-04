Also known as

Universal Soldier: The Return, Soldado universal 2: El regreso, Chiến Binh Vũ Trụ: Sự Trở Lại, Evrenin askerleri: Geri dönüş, Pagosmios stratiotis - I epistrofi, Soldado universal: El Regreso, Soldado universal: El retorno, Soldado Universal: O Regresso, Soldado Universal: O Retorno, Soldat universal: El retorn, Soldatul universal: Întoarcerea, Täydellisen sotilaan paluu, Tökéletes katona: A visszatérés, Unité spéciale: Le combat absolu, Universaalne sõdur 4, Universal Soldier, Universal Soldier - Återkomsten, Universal Soldier - Die Rückkehr, Universal Soldier 2, Universal Soldier 4, Universal Soldier IV, Universal Soldier IV: The Return, Universal Soldier: Le combat absolu, Universalus karys: sugrįžimas, Univerzalni vojak II, Univerzální voják: Zpět v akci, Univerzalni vojnik 2, Univerzálny vojak: Spät v akcii, Uniwersalny żołnierz: Powrót, Универзални војник: Повратак, Универсален войник: Завръщането, Универсальный солдат 2: Возвращение, Універсальний солдат: Повернення, ユニバーサル・ソルジャー ザ・リターン, 魔鬼命令：重返戰場, ユニバーサル・ソルジャー ザ・リターン, 再造战士：重返战场, Soldado universal 2. El regreso, Universal Soldier - Il Ritorno, Universal soldier 2 - Il ritorno, Universal soldier 4 - Le combat absolu, Universal Soldier : le combat absolu, ユニバーサル・ソルジャー：ザ・リターン, 再造战士2：反攻时刻, 再造戰士2：反攻時刻, Universal Soldier 2 - The Return, ユニバーサル・ソルジャー／ザ・リターン

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