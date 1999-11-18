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Poster of Torn Curtain
6.7
Kinoafisha Films Torn Curtain
6.7

Torn Curtain

, 1966
Torn Curtain
USA / Thriller, Romantic, Drama / 18+
Poster of Torn Curtain
6.7

Synopsis

An American scientist publicly defects to East Germany as part of a cloak and dagger mission to find the solution for a formula resin before planning an escape back to the West.

Cast

Paul Newman
Paul Newman
Prof. Michael Armstrong
Julie Andrews
Julie Andrews
Dr. Sarah Sherman
Lila Kedrova
Countess Kuchinska
Hansjörg Felmy
Heinrich Gerhard
Tamara Toumanova
Ballerina
Wolfgang Kieling
Hermann Gromek
Ludwig Donath
Professor Gustav Lindt
Günter Strack
Professor Karl Manfred
David Opatoshu
Mr. Jacobi
Gisela Fischer
Dr. Koska
Director Alfred Hitchcock
Writer Brian Moore
Composer John Addison
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 8 minutes
Production year 1966
Online premiere 18 November 1999
World premiere 13 July 1966
Release date
17 March 1967 Argentina
17 February 1967 Australia
21 April 1967 Belgium
27 July 1967 Brazil
24 August 1966 Canada
20 February 1967 Denmark
16 November 1966 Finland
30 July 2014 France
6 October 1966 Germany
15 July 1966 Great Britain
5 October 1966 Greece
28 October 1966 Ireland
26 October 1966 Italy
22 October 1966 Japan
2 February 1967 Mexico
29 September 1966 Netherlands
7 November 1967 Portugal
27 October 1966 South Africa
23 December 1966 Spain
26 September 1966 Sweden
1 January 1970 Turkey
13 July 1966 USA
MPAA PG
Budget $6,000,000
Worldwide Gross $613
Production Universal Pictures, Alfred J. Hitchcock Productions
Also known as
Torn Curtain, Cortina rasgada, Le rideau déchiré, A Cortina Rasgada, Der zerrissene Vorhang, Bag jerntæppet, Bức Màn Rách, Cortina esquinçada, Cortina sfâşiată, En läcka i ridån, Esrar perdesi, Full alarm, Gescheurd gordijn, Hikisaka reta kâten, Il sipario strappato, Pocepana zavesa, Praplėšta uždanga, Raztrgana zavesa, Revitty esirippu, Rozdarta kurtyna, Roztržená opona, Shismeno parapetasma, Strgnuta zavjesa, Szakadt függöny, Trasig ridå, Σχισμένο παραπέτασμα, Разкъсаната завеса, Разорванный занавес, Розірвана завіса, 引き裂かれたカーテン, 諜海大追擊, Yırtık Perde

Film rating

6.7
Rate 14 votes
6.6 IMDb
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soundtrack Torn Curtain
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