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Poster of 8 Million Ways to Die
5.8
Kinoafisha Films 8 Million Ways to Die
5.8

8 Million Ways to Die

, 1986
8 Million Ways to Die
USA / Thriller, Action, Crime / 18+
Poster of 8 Million Ways to Die
5.8

Cast

Jeff Bridges
Jeff Bridges
Scudder
Rosanna Arquette
Rosanna Arquette
Sarah
Alexandra Paul
Sunny
Andy Garcia
Andy Garcia
Angel Maldonado
Lisa Sloan
Linda Scudder
Christa Denton
Laurie Scudder
Vance Valencia
Quintero
Wilfredo Hernández
Hector Lopez
Randi Brooks
Chance
Luisa Leschin
Hector's Wife
Director Hal Ashby
Writer Oliver Stone, Robert Towne, Lawrence Block, R. Lance Hill
Composer James Newton Howard
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 1986
World premiere 25 April 1986
Release date
25 April 1986 Russia 18+
12 September 1986 France
6 November 1986 Germany
25 April 1986 Kazakhstan
4 December 1986 Netherlands
25 April 1986 USA
25 April 1986 Ukraine
MPAA R
Budget $18,000,000
Worldwide Gross $1,305,114
Production Producers Sales Organization (PSO)
Also known as
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Film rating

5.8
Rate 14 votes
5.8 IMDb
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