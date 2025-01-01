Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Площадки
Kinoafisha
Films
Alfie
Alfie Awards
Awards and nominations of Alfie 1966
About
Showtimes
Stills
Cast & Crew
Posters
Awards
Similar
Quotes
Academy Awards, USA 1967
Best Adapted Screenplay
Nominee
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Best Performance by an Actor in a Leading Role
Nominee
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Performance by an Actress in a Supporting Role
Nominee
Cannes Film Festival 1966
Jury Special Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 1967
Best English-Language Foreign Film
Winner
Best Director
Nominee
Best Song
Nominee
Best Song
Nominee
Best Actress in a Supporting Role - Motion Picture
Nominee
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Best Actress in a Supporting Role - Motion Picture
Nominee
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
BAFTA Awards 1967
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Winner
Best British Actor
Nominee
Best Cinematography
Nominee
Best British Screenplay
Nominee
Best British Film Editing
Nominee
Outstanding British Film of the Year
Nominee
Now Playing
New Releases
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Rowing for Gold
2025, Russia, Drama
Alice in Wonderland
2025, Russia, Musical
My Pet Dragon
2025, Russia, Adventure, Fairy Tale
Finnick 2
2025, Russia, Animation, Family
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Lermontov. Doomsday
2025, Russia / Georgia, Biography
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Good Boy
2025, USA, Horror, Thriller
The Black Phone 2
2025, USA, Horror
The Long Walk
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree