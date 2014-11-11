Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Selma
7.4
Selma - Trailer
Kinoafisha Films Selma
7.4

Selma

, 2014
Selma
Great Britain / Biography, History, Drama / 18+
Trailers
Poster of Selma
7.4
Selma - Trailer
Selma  Trailer

Synopsis

A chronicle of Martin Luther King's campaign to secure equal voting rights via an epic march from Selma to Montgomery, Alabama in 1965.

Cast

David Oyelowo
David Oyelowo
Dr. Martin Luther King, Jr.
Tessa Thompson
Tessa Thompson
Giovanni Ribisi
Giovanni Ribisi
Tim Roth
Tim Roth
Carmen Ejogo
Carmen Ejogo
Coretta Scott King
Lorraine Toussaint
Lorraine Toussaint
Alessandro Nivola
Alessandro Nivola
Tom Wilkinson
Tom Wilkinson
President Lyndon B. Johnson
Cuba Gooding Jr.
Cuba Gooding Jr.
Oprah Winfrey
Oprah Winfrey
Annie Lee Cooper
Jim France
Gunnar Jahn
Trinity Simone
Girl #1
Director Ava DuVernay
Writer Paul Webb
Composer Jason Moran
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 2 hours 8 minutes
Production year 2014
Online premiere 19 June 2015
World premiere 11 November 2014
Release date
5 February 2015 Australia
25 December 2014 Brazil
11 March 2015 France
18 February 2015 Germany
5 February 2015 Great Britain
5 February 2015 Greece
6 February 2015 Ireland
12 February 2015 Italy
4 February 2015 New Zealand
5 February 2015 Portugal
23 July 2015 South Korea
6 March 2015 Spain
6 March 2015 Sweden
6 February 2015 Turkey
9 January 2015 USA
MPAA PG-13
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $67,782,762
Production Pathé, Harpo Films, Plan B Entertainment
Also known as
Selma, Selma: el poder de un sueño, Селма, Сельма, Özgürlük Yürüyüşü, Selma - A Marcha da Liberdade, Selma - La strada per la libertà, Selma: Uma Luta Pela Igualdade, グローリー　明日への行進, 逐夢大道, 셀마

Film rating

7.4
Rate 12 votes
7.5 IMDb

Film Trailers

All trailers
Selma - Trailer
Selma Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel

Quotes

Martin Luther King Jr. Our lives are not fully lived if we're not willing to die for those we love, for what we believe.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Selma

If Beale Street Could Talk
If Beale Street Could Talk Drama, Romantic, Crime
2018, USA
6.0
Hidden Figures
Hidden Figures Drama
2017, USA
7.0
Detroit
Detroit Drama, History
2017, USA
7.0
Marshall
Marshall Biography, Drama
2017, USA
7.0
The Birth of a Nation
The Birth of a Nation Drama
2016, USA
6.0
Fences
Fences Drama
2016, USA
7.0
Trumbo
Trumbo Drama, Biography
2015, USA
7.0
Get on Up
Get on Up Musical, Drama, Biography
2014, USA
7.0
Nightingale
Nightingale Crime, Drama
2014, USA
6.0
Dear White People
Dear White People Comedy, Drama
2013, USA
6.0
Lee Daniels' The Butler
Lee Daniels' The Butler Biography, Drama
2013, USA
7.0
42
42 Sport, Drama, Biography
2013, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more