Film details
Country
Great Britain
Runtime
2 hours 8 minutes
Production year
2014
Online premiere
19 June 2015
World premiere
11 November 2014
Release date
|5 February 2015
|Australia
|
|
|25 December 2014
|Brazil
|
|
|11 March 2015
|France
|
|
|18 February 2015
|Germany
|
|
|5 February 2015
|Great Britain
|
|
|5 February 2015
|Greece
|
|
|6 February 2015
|Ireland
|
|
|12 February 2015
|Italy
|
|
|4 February 2015
|New Zealand
|
|
|5 February 2015
|Portugal
|
|
|23 July 2015
|South Korea
|
|
|6 March 2015
|Spain
|
|
|6 March 2015
|Sweden
|
|
|6 February 2015
|Turkey
|
|
|9 January 2015
|USA
|
|
MPAA
PG-13
Budget
$20,000,000
Worldwide Gross
$67,782,762
Production
Pathé, Harpo Films, Plan B Entertainment
Also known as
Selma, Selma: el poder de un sueño, Селма, Сельма, Özgürlük Yürüyüşü, Selma - A Marcha da Liberdade, Selma - La strada per la libertà, Selma: Uma Luta Pela Igualdade, グローリー 明日への行進, 逐夢大道, 셀마