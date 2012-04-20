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Poster of Jack & Diane
4.4
Jack & Diane - Trailer
Kinoafisha Films Jack & Diane
4.4

Jack & Diane

, 2012
Jack and Diane
USA / Drama, Horror, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Jack & Diane
4.4
Jack & Diane - Trailer
Jack & Diane  Trailer

Synopsis

Diane's feelings for Jack -- the girl she met over the summer -- begin to manifest themselves in terrifying ways when she learns that her friend will soon be moving away.

Cast

Juno Temple
Juno Temple
Karen
Jena Malone
Jena Malone
Dane DeHaan
Dane DeHaan
Riley Keough
Riley Keough
Jack
Kylie Minogue
Kylie Minogue
Tara
Leo Fitzpatrick
Jackson Ning
Bus Driver
Samantha Ives
Business Lady
Anika Jennie Ji
Pedestrian
Michael Chernus
Michael Chernus
Jaimie
Thysson George Williams
Club Smoker
Rock Kohli
Cab Driver
Director Bradley Rust Gray
Writer Bradley Rust Gray
Composer Múm
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2012
Online premiere 2 August 2012
World premiere 20 April 2012
Release date
20 April 2012 Russia 16+
21 April 2013 Italy
20 April 2012 Kazakhstan
2 November 2012 USA
20 April 2012 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $1,142
Production Deerjen Films, RCR Media Group
Also known as
Jack & Diane, Džek i Dajana, Jack, Jack & Diane - Love is a Monster, Jack & Diane: Mối Tình Đồng Tính, Jack and Diane, Jack et Diane, Jack i Diane, Jack ja Diane, Джек и Дайан, 杰克与黛安

Film rating

4.4
Rate 13 votes
4.5 IMDb

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Jack & Diane - Trailer
Jack & Diane Trailer
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Jack & Diane Clip 1
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