Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 50 minutes
Production year
2012
Online premiere
2 August 2012
World premiere
20 April 2012
Release date
|20 April 2012
|Russia
|
|16+
|21 April 2013
|Italy
|
|
|20 April 2012
|Kazakhstan
|
|
|2 November 2012
|USA
|
|
|20 April 2012
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Worldwide Gross
$1,142
Production
Deerjen Films, RCR Media Group
Also known as
Jack & Diane, Džek i Dajana, Jack, Jack & Diane - Love is a Monster, Jack & Diane: Mối Tình Đồng Tính, Jack and Diane, Jack et Diane, Jack i Diane, Jack ja Diane, Джек и Дайан, 杰克与黛安