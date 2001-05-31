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Poster of What's the Worst That Could Happen?
5.5
Kinoafisha Films What's the Worst That Could Happen?
5.5

What's the Worst That Could Happen?

, 2001
What's the Worst That Could Happen?
USA / Comedy, Crime / 18+
Poster of What's the Worst That Could Happen?
5.5

Synopsis

A rich man catches a thief burglarizing his home and steals the thief's lucky ring, who then tries to get it back.

Cast

Martin Lawrence
Martin Lawrence
Kevin Caffery
Danny DeVito
Danny DeVito
Max Fairbanks
John Leguizamo
John Leguizamo
Berger
Glenne Headly
Glenne Headly
Gloria Sidell
Carmen Ejogo
Carmen Ejogo
Amber Belhaven
Bernie Mac
Bernie Mac
Uncle Jack
Larry Miller
Larry Miller
Earl Radburn
Nora Dunn
Lutetia Fairbanks
Richard Schiff
Richard Schiff
Walter Greenbaum
William Fichtner
William Fichtner
Detective Alex Tardio
Director Sam Weisman
Writer Matthew Chapman, Donald E. Westlake
Composer Tyler Bates
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2001
Online premiere 28 June 2002
World premiere 31 May 2001
Release date
27 December 2001 Russia 12+
5 March 2003 France
13 December 2001 Germany
28 June 2002 Great Britain
5 July 2002 Italy
27 December 2001 Kazakhstan
1 June 2001 Portugal
31 May 2001 USA
27 December 2001 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $38,464,131
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Turman/Morrissey Company, Hyde Park Entertainment
Also known as
What's the Worst That Could Happen?, ¿Qué más podría pasar?, ¿Qué más puede pasar?, Daha Kötüsü Olamaz, Den galna jakten på ringen, Escrocs, Hvad er det værste, der kan ske?, Konnasota, Le pire qu'il pourrait arriver, Lo scroccone e il ladro, Mis saaks veel hullemini minna?, Négybalkéz, Nešto najgore što može da ti se desi, O Pior que Podia Acontecer, O Que Mais Pode Acontecer?, Qué más podría pasar?, Sądny dzień, Schlimmer geht's immer!, Ti heirotero borei na sou symvei?, Τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί;, Гірше не буде, Лош късмет, Чтo могло быть хуже?, Що може бути гірше?, O Que Mais Pode Acontecer, Qué más puede pasar, Qué es lo peor que puede pasar?

Film rating

5.5
Rate 14 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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