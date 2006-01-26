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Poster of Big Momma's House 2
5.5
Kinoafisha Films Big Momma's House 2
5.5

Big Momma's House 2

, 2006
Big Momma's House 2
USA / Crime, Action, Comedy / 18+
Poster of Big Momma's House 2
5.5

Cast

Martin Lawrence
Martin Lawrence
Big Momma
Elton LeBlanc
Nia Long
Nia Long
Sherri
Michelle Parylak
Emily Procter
Leah Fuller
Wendy Braun
Josh Flitter
Josh Flitter
Stewart
Chloë Grace Moretz
Chloë Grace Moretz
Carrie
Stacy Keibler
Kevin Durand
Kevin Durand
Christopher Jones
Zachary Levi
Zachary Levi
Kevin
Director John Whitesell
Writer Don Rhymer, Darryl Quarles
Composer George S. Clinton
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2006
Online premiere 26 January 2006
World premiere 26 January 2006
Release date
9 February 2006 Russia 16+
26 January 2006 Australia
9 February 2006 Belarus
3 February 2006 Brazil
22 March 2006 France
13 April 2006 Germany
10 February 2006 Great Britain
9 February 2006 Kazakhstan
27 January 2006 Mexico
16 February 2006 Netherlands
29 March 2006 Norway
16 February 2006 South Korea
26 January 2006 USA
9 February 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $141,522,961
Production Twentieth Century Fox, Regency Enterprises, Deep River Productions
Also known as
Big Momma's House 2, Mi abuela es un peligro 2, Acasa la Coana Mare 2, Agent v sukni 2, Agent XXL 2, Agente Disfarçado 2, Big Mama's Haus 2, Big Mamas Haus 2, Big Mamma 2, Big Mommas hus 2, Chez Big Momma 2, Didžiosios motušės namai 2, Esta abuela es un peligro 2, FBI: Operazione tata, Gagyi mami 2., Hamekyttä 2, Kuća debele mame 2, Kuća velike mame 2, Lielās mammas māja 2, Min pyrovoleite ti giagia 2, Suure Mamma maja 2, Vay anam vay 2, Vovó... Zona 2, Vú Em FBI 2, Μην πυροβολείτε τη γιαγιά 2, Агент XXL 2, Дім великої матусі 2, Дом большой мамочки 2, बिग मोम्माज़ हाउस 2, ビッグママ・ハウス2, 卧底肥妈2, 絕地奶霸2, Chez Big Momma (2), 绝地奶霸2, 빅 마마 하우스: 근무중 이상무, Big Mama's Haus 2 - Jetzt kommt's richtig dick!, ビッグママ・ハウス 2

Film rating

5.5
Rate 10 votes
4.8 IMDb
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Best Comedies 
Updated 25 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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