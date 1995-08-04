Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Virtuosity
Poster of Virtuosity
Poster of Virtuosity
Рейтинги
6.2 IMDb Rating: 5.5
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Virtuosity

Virtuosity

Virtuosity 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

When a virtual reality simulation created using the personalities of multiple serial killers manages to escape into the real world, an ex-cop is tasked with stopping its reign of terror.
Country USA
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 1995
Online premiere 22 January 1997
World premiere 4 August 1995
Release date
4 August 1995 Russia 16+
16 November 1995 Argentina
30 November 1995 Australia
3 January 1996 Belgium
16 February 1996 Brazil
5 July 1996 Finland
3 January 1996 France
26 June 1996 Germany
31 May 1996 Great Britain
5 January 1996 Greece
1 November 1996 Italy
8 June 1996 Japan
4 August 1995 Kazakhstan
22 November 1995 Philippines
4 November 1995 South Korea
18 October 1995 Spain
25 November 1995 Taiwan
4 August 1995 USA
4 August 1995 Ukraine
MPAA R
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $24,047,675
Production Paramount Pictures
Also known as
Virtuosity, Asesino virtual, Assassino Virtual, Sid 6.7, la máquina asesina, Entoli exontosis, Programmé pour tuer, Sanal Gerçek, SID 6.7 - A tökéletes gyilkos, Virtuaalne mõrvar, Virtuality, Virtuosité, Virtuoziškumas, Virtuozita, Virtuoznost, Zabójcza perfekcja, Εντολή εξόντωσης, Виpтуозность, Виртуален убиец, バーチュオシティ, 時空悍將
Director
Brett Leonard
Brett Leonard
Cast
Denzel Washington
Denzel Washington
Kelly Lynch
Kelly Lynch
Russell Crowe
Russell Crowe
Stephen Spinella
William Forsythe
William Forsythe
Cast and Crew
Similar films for Virtuosity
The Lawnmower Man 5.8
The Lawnmower Man (1992)
The Siege 6.4
The Siege (1998)
Villa Capri 4.6
Villa Capri (2017)
Give 'em Hell Malone 6.3
Give 'em Hell Malone (2009)
Out of Time 7.0
Out of Time (2003)
Fallen 7.0
Fallen (1998)
Devil in a Blue Dress 6.8
Devil in a Blue Dress (1995)
The Two Jakes 6.2
The Two Jakes (1990)
Heart Condition 5.6
Heart Condition (1989)
The Little Things 7.0
The Little Things (2021)
Hidden in the Woods 4.0
Hidden in the Woods (2014)
The Equalizer 7.5
The Equalizer (2014)

Film rating

6.2
Rate 11 votes
5.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
SID 6.7 Just because I'm carrying around the joy of killing your family inside me doesn't mean we can't be friends.
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more