Virtuosity
Virtuosity
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
USA
Runtime
1 hour 46 minutes
Production year
1995
Online premiere
22 January 1997
World premiere
4 August 1995
Release date
|4 August 1995
|Russia
|
|16+
|16 November 1995
|Argentina
|
|
|30 November 1995
|Australia
|
|
|3 January 1996
|Belgium
|
|
|16 February 1996
|Brazil
|
|
|5 July 1996
|Finland
|
|
|3 January 1996
|France
|
|
|26 June 1996
|Germany
|
|
|31 May 1996
|Great Britain
|
|
|5 January 1996
|Greece
|
|
|1 November 1996
|Italy
|
|
|8 June 1996
|Japan
|
|
|4 August 1995
|Kazakhstan
|
|
|22 November 1995
|Philippines
|
|
|4 November 1995
|South Korea
|
|
|18 October 1995
|Spain
|
|
|25 November 1995
|Taiwan
|
|
|4 August 1995
|USA
|
|
|4 August 1995
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Budget
$30,000,000
Worldwide Gross
$24,047,675
Production
Paramount Pictures
Also known as
Virtuosity, Asesino virtual, Assassino Virtual, Sid 6.7, la máquina asesina, Entoli exontosis, Programmé pour tuer, Sanal Gerçek, SID 6.7 - A tökéletes gyilkos, Virtuaalne mõrvar, Virtuality, Virtuosité, Virtuoziškumas, Virtuozita, Virtuoznost, Zabójcza perfekcja, Εντολή εξόντωσης, Виpтуозность, Виртуален убиец, バーチュオシティ, 時空悍將