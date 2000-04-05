Menu
Kinoafisha Films Fidelity

Fidelity

La fidélité 18+
Country France / Portugal
Runtime 2 hours 45 minutes
Production year 2000
World premiere 5 April 2000
Release date
5 April 2000 France
5 April 2000 Great Britain
14 February 2003 Italy
30 September 2000 South Korea 18
14 February 2003 Spain
Worldwide Gross $44,180
Production Gemini Films, France 3 Cinéma, Canal+
Also known as
La fidélité, Fidelity, A Fidelidade, Die Treue der Frauen, Fidelitate, Hűség, Ištikimybe, La fidelidad, La fidélité - Uskollisuus, Özgür duygular, seXuelles, Uskollisuus, Wierność, Η πίστη, Πρόκληση, Верность, Вярност, フィデリテ, 女写真家ソフィー
Director
Andrzej Zulawski
Andrzej Zulawski
Cast
Sophie Marceau
Sophie Marceau
Pascal Greggory
Guillaume Canet
Guillaume Canet
Michel Subor
Magali Noël
Cast and Crew
Similar films for Fidelity
L'amour braque 6.1
L'amour braque (1985)
Cosmos 5.8
Cosmos (2015)
My Nights Are More Beautiful Than Your Days 6.4
My Nights Are More Beautiful Than Your Days (1989)
That Most Important Thing: Love 6.9
That Most Important Thing: Love (1975)
La note bleue 6.3
La note bleue (1991)
The Third Part of the Night 7.4
The Third Part of the Night (1971)
The Devil 7.0
The Devil (1972)
Firelight 7.2
Firelight (1997)
The Car Keys 5.2
The Car Keys (2003)
Fanfan 6.9
Fanfan (1993)
On the Silver Globe 7.2
On the Silver Globe (1987)
5.1
9 Fingers (2017)

