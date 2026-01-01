La note bleue
La note bleue
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
France / Germany
Runtime
2 hours 15 minutes
Production year
1991
World premiere
5 June 1991
Release date
|5 June 1991
|France
|
|
|21 September 1991
|South Korea
|
|15
|11 November 1991
|USA
|
|
Production
Oliane Productions, Oliane Productions, Erato Films
Also known as
La note bleue, Blue Note, A kék hang, A Nota Azul, Błękitna nuta, Kék hangjegy, La nota azul, Mavi Nota, Note melancolice, Sinfonía pasional, Žydroji nata, Прощальное послание, ソフィー・マルソーの愛人日記