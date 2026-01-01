Menu
Poster of La note bleue
IMDb Rating: 6.2
2 posters
Kinoafisha Films La note bleue

La note bleue

La note bleue 18+
Country France / Germany
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 1991
World premiere 5 June 1991
Release date
5 June 1991 France
21 September 1991 South Korea 15
11 November 1991 USA
Production Oliane Productions, Oliane Productions, Erato Films
Also known as
La note bleue, Blue Note, A kék hang, A Nota Azul, Błękitna nuta, Kék hangjegy, La nota azul, Mavi Nota, Note melancolice, Sinfonía pasional, Žydroji nata, Прощальное послание, ソフィー・マルソーの愛人日記
Director
Andrzej Zulawski
Cast
Janusz Olejniczak
Marie-France Pisier
Sophie Marceau
Aurélien Recoing
Féodor Atkine
