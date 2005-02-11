Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Son of the Mask
3.9
Kinoafisha Films Son of the Mask
3.9

Son of the Mask

, 2005
Son of the Mask
Germany, USA, Australia / Comedy, Adventure, Action / 18+
Poster of Son of the Mask
3.9

Cast

Jamie Kennedy
Jamie Kennedy
Tim Avery
Jeanette Cronin
Alan Cumming
Alan Cumming
Loki
Bob Hoskins
Bob Hoskins
Traylor Howard
Tonya Avery
Rian Johnson
Rian Johnson
Rebecca Massy
Kal Penn
Kal Penn
Jorge
Ben Stein
Dr. Neuman
Craig Walker
Liam Falconer
Alvey
Ryan Falconer
Alvey
Director Lawrence Guterman
Writer Lance Khazei
Composer Randy Edelman
Cast and Crew

Film details

Country Germany / USA / Australia
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2005
Online premiere 11 February 2005
World premiere 11 February 2005
Release date
17 March 2005 Russia КароПрокат 12+
18 February 2005 Australia PG
11 March 2005 Austria 12
17 March 2005 Belarus
15 April 2005 Brazil
6 September 2005 Denmark
23 March 2005 France
13 March 2005 Germany
11 February 2005 Great Britain
11 February 2005 Ireland PG
1 April 2005 Italy
16 April 2005 Japan G
17 March 2005 Kazakhstan
21 April 2005 Netherlands
18 February 2005 Sweden
18 February 2005 USA
17 March 2005 Ukraine
MPAA PG
Budget $84,000,000
Worldwide Gross $59,981,548
Production New Line Cinema, Radar Pictures, Dark Horse Entertainment
Also known as
Son of the Mask, El hijo de la máscara, La Máscara 2: El Hijo de la Máscara, The Mask 2, A Máscara 2 - A Nova Geração, A Maszk 2 - A Maszk fia, Baby Formula, Die Maske 2 - Die nächste Generation, Đứa Con Của Mặt Nạ Xanh, Dziedzic maski, El fill de la Màscara, Hijo de la máscara, Jagten på Masken, Kaukės sūnus, La máscara 2, Le fils du mask, Le fils du masque, Mask 2, Maska junior, Maskas dēls, Maske 2, Maskens återkomst, Maskens sønn, Maski poeg, Maskin sin, Niqobning o'g'li, O Filho do Máskara, Poika ja maski, The Mask 2: Son of the Mask, Untitled Mask Project, Urmasul Mastii, Μάσκα junior, Маска 2, Син Маски, Синът на маската, Сын маски, सन ऑफ द मास्क, マスク2, 变相怪杰2：面具之子, 小鬼也摩登, 變相怪B, O Filho do Máscara, Son of the Mask (2005), 面具2, The Mask II: Son of the Mask

Film rating

3.9
Rate 19 votes
2.3 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 9 December 2020
Listen to the
soundtrack Son of the Mask

Quotes

Loki I'm a god. I can shape-shift. I can create stuff out of nothingness. I can alter the fabric of reality. So please, quit being a knucklehead.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Son of the Mask

Cats
Cats Musical, Drama, Comedy
2019, USA / Great Britain
4.0
The Emoji Movie
The Emoji Movie Comedy, Animation
2017, USA
4.0
Foodfight!
Foodfight! Action, Comedy, Family, Animation
2012, USA
3.0
Marmaduke
Marmaduke Family, Comedy
2010, USA
5.0
Baby Geniuses
Baby Geniuses Comedy, Crime, Family
1999, USA
2.0
Cats & Dogs
Cats & Dogs Comedy, Adventure, Family, Action
2001, USA / Australia
6.0
The Layover
The Layover Comedy
2017, USA
4.0
Walk of Fame
Walk of Fame Comedy
2017, USA
3.0
Sweet Liberty
Sweet Liberty Comedy
1986, USA
5.0
Once Upon a Time in Venice
Once Upon a Time in Venice Comedy
2016, USA
6.0
Romy and Michele's High School Reunion
Romy and Michele's High School Reunion Comedy
1997, USA
6.0
Tremors 5: Bloodline
Tremors 5: Bloodline Action, Adventure, Comedy
2015, South Africa / USA
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more