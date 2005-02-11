ProductionNew Line Cinema, Radar Pictures, Dark Horse Entertainment
Also known as
Son of the Mask, El hijo de la máscara, La Máscara 2: El Hijo de la Máscara, The Mask 2, A Máscara 2 - A Nova Geração, A Maszk 2 - A Maszk fia, Baby Formula, Die Maske 2 - Die nächste Generation, Đứa Con Của Mặt Nạ Xanh, Dziedzic maski, El fill de la Màscara, Hijo de la máscara, Jagten på Masken, Kaukės sūnus, La máscara 2, Le fils du mask, Le fils du masque, Mask 2, Maska junior, Maskas dēls, Maske 2, Maskens återkomst, Maskens sønn, Maski poeg, Maskin sin, Niqobning o'g'li, O Filho do Máskara, Poika ja maski, The Mask 2: Son of the Mask, Untitled Mask Project, Urmasul Mastii, Μάσκα junior, Маска 2, Син Маски, Синът на маската, Сын маски, सन ऑफ द मास्क, マスク2, 变相怪杰2：面具之子, 小鬼也摩登, 變相怪B, O Filho do Máscara, Son of the Mask (2005), 面具2, The Mask II: Son of the Mask