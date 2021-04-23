Menu
Poster of Beneath the Planet of the Apes
6.6 IMDb Rating: 6
Kinoafisha Films Beneath the Planet of the Apes

Beneath the Planet of the Apes

Beneath the Planet of the Apes 18+
Synopsis

The sole survivor of an interplanetary rescue mission searches for the only survivor of the previous expedition. He discovers a planet ruled by apes and an underground city run by telepathic humans.
Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1970
Online premiere 23 April 2021
World premiere 23 April 1970
Release date
23 April 1970 Russia 12+
26 May 1970 Brazil
14 August 1970 Denmark
12 June 1970 Finland
31 May 1970 France
1 May 1970 Germany
11 June 1970 Great Britain
24 July 1970 Ireland
23 April 1970 Italy
29 August 1970 Japan
23 April 1970 Kazakhstan
16 July 1970 Netherlands
23 April 1970 Romania 18
2 August 1971 Spain
31 August 1970 Sweden
26 May 1970 USA
23 April 1970 Ukraine
MPAA G
Budget $3,000,000
Worldwide Gross $18,999,718
Production Twentieth Century Fox, APJAC Productions
Also known as
Beneath the Planet of the Apes, Bajo el planeta de los simios, Do vnútra Planéty opíc, Rückkehr zum Planet der Affen, Под планетой обезьян, A majmok bolygója II., Ahvide planeet 2, Apeplanetens hemmelighet, Bí Ẩn Hành Tinh Khỉ, Bortom apornas planet, De Volta ao Planeta dos Macacos, Epistrofi ston planiti ton pithikon, Flugten på abernes planet, Ispod planeta majmuna, L'altra faccia del pianeta delle scimmie, Le secret de la planète des singes, Maymunlar Cehennemine Dönüş, O Segredo do Planeta dos Macacos, Paluu apinoiden planeetalle, Planet of the Apes Revisited, Planet of the Men, Po beždžioniu planeta, Regreso al planeta de los simios, Secretul planetei maimutelor, Sub planeta maimutelor, Tajna planete majmuna, Terugkeer naar de apenplaneet, The Other Side of the Planet of the Apes, Tillbaka till apornas planet, W podziemiach Planety Małp, Zire sayyare vahshiha, Επιστροφή στον πλανήτη των πιθήκων, Испод планете мајмуна, Під планетою мавп, Под планетата на маймуните, वानर के ग्रह के नीचे, 失陷猩球, 続 猿の惑星
Director
Ted Post
Ted Post
Cast
James Franciscus
Kim Hunter
Maurice Evans
Linda Harrison
Paul Richards
Cast and Crew
6.6
6 IMDb
Quotes
[last lines]
Ending Voiceover In one of the countless billions of galaxies in the universe, lies a medium-sized star, and one of its satellites, a green and insignificant planet, is now dead.
Listen to the
soundtrack Beneath the Planet of the Apes
Stills
