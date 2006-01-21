Cast
Ann Wedgeworth
Ma Gattling
Taylor Simpson
Gray Bony Lady
John Hostetter
Nebbish Professor
Cast and Crew
Composer
Jonathan Goldberger
Film details
Country
USA
Runtime
2 hours 2 minutes
Production year
2006
World premiere
21 January 2006
Release date
|21 January 2006
|Russia
|
|16+
|9 July 2008
|France
|
|
|21 January 2006
|Kazakhstan
|
|
|30 March 2007
|USA
|
|
|21 January 2006
|Ukraine
|
|
Worldwide Gross
$23,564
Production
Antidote Films (I), Big Heart Pictures, Exile Pictures
Also known as
The Hawk Is Dying, Dressé pour vivre - The Hawk Is Dying, Umierający jastrząb, Vergődő sólyom, Ястреб умирает, Ястребът умира