Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Hawk Is Dying
5.9
Kinoafisha Films The Hawk Is Dying
5.9

The Hawk Is Dying

, 2006
The Hawk Is Dying
USA / Drama / 18+
Poster of The Hawk Is Dying
5.9

Synopsis

A Gainesville Florida auto upholsterer (Giamatti) attempts to subvert his mundane life by training a wild, red-tailed hawk.

Cast

Paul Giamatti
Paul Giamatti
George Gattling
Michelle Williams
Michelle Williams
Betty
Michael Pitt
Michael Pitt
Fred
Rusty Schwimmer
Precious
Robert Wisdom
Robert Wisdom
Billy Bob
Mark Campbell
Football Player
Ann Wedgeworth
Ma Gattling
Ayana Rhoden
Girlfriend
Taylor Simpson
Gray Bony Lady
John Hostetter
Nebbish Professor
Director Julian Goldberger
Writer Harry Crews, Julian Goldberger
Composer Jonathan Goldberger
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 2 minutes
Production year 2006
World premiere 21 January 2006
Release date
21 January 2006 Russia 16+
9 July 2008 France
21 January 2006 Kazakhstan
30 March 2007 USA
21 January 2006 Ukraine
Worldwide Gross $23,564
Production Antidote Films (I), Big Heart Pictures, Exile Pictures
Also known as
The Hawk Is Dying, Dressé pour vivre - The Hawk Is Dying, Umierający jastrząb, Vergődő sólyom, Ястреб умирает, Ястребът умира

Film rating

5.9
Rate 15 votes
5.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more