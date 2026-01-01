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Poster of Ostorozhno, Vasilyok
6.8
Kinoafisha Films Ostorozhno, Vasilyok
6.8

Ostorozhno, Vasilyok

, 1985
Ostorozhno, Vasilyok
USSR / Family / 18+
Poster of Ostorozhno, Vasilyok
6.8

Cast

Tatyana Bozhok
Tatyana Bozhok
Olga Ivanovna
Georgi Burkov
Georgi Burkov
Vyacheslav Timofeyevich - direktor shkoly
Oleg Yefremov
Oleg Yefremov
Nikolay Ivanovich
Spartak Mishulin
Spartak Mishulin
Sergei Prokhanov
Sergei Prokhanov
Arkadiy - shofyor
Inna Ulyanova
Yelena Mikhaylovna
Ilya Tyurin
Vasilyok
Elena Borzova
mat' Vasilka
Maria Vinogradova
Anastasiya Prokhanova
Olya - podruga Vasilka
Olga Vysokomyan
Nadya
Nikolai Skorobogatov
dyadya Lyosha
Director Eduard Gavrilov
Writer Olga Sidelnikova
Composer Anna Ikramova
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 8 minutes
Production year 1985
World premiere 1 June 1985
Release date
1 June 1985 Russia 6+
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo, Vtoroe Tvorcheskoe Obedinenie
Also known as
Ostorozhno, Vasilyok, Be Careful, Vasilyok, Vorsicht, Wassiljok!, Осторожно - Василёк!, Ostorozhno, Vasilyok!

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.9 IMDb
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