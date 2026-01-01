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Poster of Chronicles of a Dive Bomber
7.7
Kinoafisha Films Chronicles of a Dive Bomber
7.7

Chronicles of a Dive Bomber

, 1967
Khronika pikiruyushchego bombardirovshchika
USSR / War / 18+
Poster of Chronicles of a Dive Bomber
7.7

Cast

Gennady Sayfulin
Sergey Arkhiptsev
Oleg Dahl
Oleg Dahl
Yevgeniy Sobolevskiy
Lev Weinstein
Veniamin Gurevich
Aleksandr Grave
Ivan Dorogin podpolkovnik
Pyotr Shcherbakov
Pyotr Shcherbakov
Mikhalych mayor
Georgy Korolchuk
Mitka Chervonenko
Leonid Reutov
Pastukhov
Nikolay Trofimov
Nikolay Trofimov
Mayor
German Kolushkin
Irina Davidoff
Lena
Igor Yefimov
Semushkin mayor
Director Naum Birman
Writer Naum Birman, Vladimir Kunin
Composer Aleksandr Kolker
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 18 minutes
Production year 1967
World premiere 1 January 1967
Release date
1 January 1967 Russia 12+
23 September 1967 USA
20 May 1968 USSR
Production Lenfilm Studio
Also known as
Khronika pikiruyushchego bombardirovshchika, ...und sie waren noch nicht erwachsen, A P-2 nem jelentkezik, Hronika jednog bombardera, Kronika nurkującego bombowca, Хроника пикирующего бомбардировщика

Film rating

7.7
Rate 13 votes
7.7 IMDb
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