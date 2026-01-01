Cast
Lev Weinstein
Veniamin Gurevich
Aleksandr Grave
Ivan Dorogin podpolkovnik
Georgy Korolchuk
Mitka Chervonenko
Igor Yefimov
Semushkin mayor
Cast and Crew
Director
Naum Birman
Writer
Naum Birman, Vladimir Kunin
Composer
Aleksandr Kolker
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 18 minutes
Production year
1967
World premiere
1 January 1967
Release date
|1 January 1967
|Russia
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|12+
|23 September 1967
|USA
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|20 May 1968
|USSR
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Production
Lenfilm Studio
Also known as
Khronika pikiruyushchego bombardirovshchika, ...und sie waren noch nicht erwachsen, A P-2 nem jelentkezik, Hronika jednog bombardera, Kronika nurkującego bombowca, Хроника пикирующего бомбардировщика