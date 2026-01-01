Charlotte (Gainsbourg) is being raised without a mother. She is only 13 but ready to be an adult. She meets an older boy and begins a relationship while teaching a young friend about life and learning the ropes herself.
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