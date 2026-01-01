Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of An Impudent Girl
6.9
Kinoafisha Films An Impudent Girl
6.9

An Impudent Girl

, 1985
L'effrontée
France / Drama, Romantic, Family, Comedy / 18+
Poster of An Impudent Girl
6.9

Synopsis

Charlotte (Gainsbourg) is being raised without a mother. She is only 13 but ready to be an adult. She meets an older boy and begins a relationship while teaching a young friend about life and learning the ropes herself.

Cast

Charlotte Gainsbourg
Charlotte Gainsbourg
Charlotte Castang
Clothilde Baudon
Clara Bauman
Julie Glenn
Lulu
Bernadette Lafont
Bernadette Lafont
Léone
Jean-Claude Brialy
Jean-Claude Brialy
Sam
Jean-Philippe Écoffey
Jean
Raoul Billerey
Antoine Castang
Richard Guerry
Regard sombre
Simon de La Brosse
Jacky Castang
Cédric Liddell
Pierre-Alain Gallabert
Director Claude Miller
Writer Claude Miller, Luc Béraud, Bernard Stora, Annie Miller
Composer Alain Jomy
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 1985
World premiere 11 December 1985
Release date
11 December 1985 France
20 December 1985 USA
Production Oliane Productions, Films A2, Téléma
Also known as
L'effrontée, An Impudent Girl, Das freche Mädchen, A csitri, Arsız Kız, Charlotte and Lulu, Das schreckliche Mädchen, Häbematu tüdruk, Impudent Girl, Îndrăzneața, Jag är ingen barnunge längre!, Piger på spil, Sarà perché ti amo?, The Hussy, Złośnica, Дерзкая девчонка, なまいきシャルロット, 귀여운 반항아

Film rating

6.9
Rate 12 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for An Impudent Girl

The Little Thief
The Little Thief Romantic, Crime, Drama
1988, France
6.0
I'm Glad My Mother Is Alive
I'm Glad My Mother Is Alive Drama
2009, France
6.0
'Merci la vie'
'Merci la vie' Drama
1991, France
6.0
Farinelli
Farinelli Drama, Musical
1994, Italy / Belgium / France
7.0
Toto the Hero
Toto the Hero Drama
1991, Belgium / France / Germany
7.0
Too Beautiful for You
Too Beautiful for You Comedy, Drama
1989, France
6.0
Charlotte for Ever
Charlotte for Ever Drama
1986, France
6.0
One Deadly Summer
One Deadly Summer Thriller, Drama, Detective
1983, France
7.0
Marianne & Juliane
Marianne & Juliane Drama
1981, West Germany
7.0
Thérèse
Thérèse Drama
2012, France
6.0
The Accusation
The Accusation Drama
2021, France
6.0
Little Lili
Little Lili Drama
2003, France
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more