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Poster of I'm Glad My Mother Is Alive
6.8
I'm Glad My Mother Is Alive - Trailer
Kinoafisha Films I'm Glad My Mother Is Alive
6.8

I'm Glad My Mother Is Alive

, 2009
Je suis heureux que ma mère soit vivante / I'm Glad that My Mother Is Alive
France / Drama / 18+
Trailers
Poster of I'm Glad My Mother Is Alive
6.8
I'm Glad My Mother Is Alive - Trailer
I'm Glad My Mother Is Alive  Trailer

Cast

Sophie Cattani
Julie Martino
Christine Citti
Christine Citti
Annie Jouvet
Pat Carroll
Yves Verhoeven
Yves Jouvet
Vincent Rottiers
Thomas Jouvet (20 ans)
Maxime Renard
Thomas (12 ans)
Olivier Gueritée
François (17 ans)
Olivier Gueritée
François (17 ans)
Ludo Harley
François (9 ans)
Ludo Harley
François (9 ans)
Gabin Lefebvre
Tommy (4 ans)
Quentin Gonzalez
Frédéric
Director Claude Miller, Nathan Miller
Writer Emmanuel Carrère, Alain Le Henry, Claude Miller, Nathan Miller
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2009
World premiere 30 September 2009
Release date
19 August 2010 Russia RUSCICO
19 August 2010 Belarus
30 September 2009 France
19 August 2010 Kazakhstan
19 August 2010 Ukraine
Budget €4,255,932
Worldwide Gross $31,140
Production F Comme Film, Orly Films, France 3 Cinéma
Also known as
Je suis heureux que ma mère soit vivante, I'm Glad My Mother Is Alive, Annem Hayatta Olduğu İçin Mutluyum, Feliz que Minha Mãe Esteja Viva, Я счастлив, что моя мать жива, I’m Glad My Mother Is Alive

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.7 IMDb
Updated 12 November 2020

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I'm Glad My Mother Is Alive - Trailer
I'm Glad My Mother Is Alive Trailer
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