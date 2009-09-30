Film details
Country
France
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2009
World premiere
30 September 2009
Release date
|19 August 2010
|Russia
| RUSCICO
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|19 August 2010
|Belarus
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|30 September 2009
|France
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|19 August 2010
|Kazakhstan
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|19 August 2010
|Ukraine
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Budget
€4,255,932
Worldwide Gross
$31,140
Production
F Comme Film, Orly Films, France 3 Cinéma
Also known as
Je suis heureux que ma mère soit vivante, I'm Glad My Mother Is Alive, Annem Hayatta Olduğu İçin Mutluyum, Feliz que Minha Mãe Esteja Viva, Я счастлив, что моя мать жива, I’m Glad My Mother Is Alive