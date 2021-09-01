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Poster of One Deadly Summer
7.2
Kinoafisha Films One Deadly Summer
7.2

One Deadly Summer

, 1983
L`Ete meurtrier
France / Thriller, Drama, Detective / 18+
Poster of One Deadly Summer
7.2

Cast

Isabelle Adjani
Isabelle Adjani
Eliane Wieck dite 'Elle'
Alain Souchon
Fiorimonto 'Florimond' Montecciari - dit 'Pin-Pon'
Suzanne Flon
Nine dite 'Cognata'
Jenny Clève
Madame Montecciari - la mère de Pin Pon
Maria Machado
Paula Wieck Devigne dite 'Eva Braun' - la mère d'Eliane
Jean Gaven
Leballech - le patron de la scierie
Evelyne Didi
Mademoiselle Dieu, 'Calamité', la maîtresse d'école de 'Elle'
François Cluzet
François Cluzet
Mickey
Manuel Gélin
Boubou
Roger Carel
Henri dit 'Henri IV'
Director Jean Becker
Writer Sébastien Japrisot
Composer Georges Delerue
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 1983
Online premiere 23 January 2017
World premiere 11 May 1983
Release date
31 March 1984 Denmark
19 July 1985 Finland
11 May 1983 France
13 April 1984 Germany
15 June 1985 Japan
15 March 1984 Netherlands
15 September 1983 Portugal
8 July 1988 South Korea
11 May 1983 Switzerland
20 July 1984 USA
MPAA R
Production Société Nouvelle de Cinématographie (SNC), C.A.P.A.C., TF1 Films Production
Also known as
L'été meurtrier, One Deadly Summer, Blodig sommer, Den dødelige sommer, Den dödliga sommaren, Een dodelijke zomer, Ein mörderischer Sommer, Gyilkos nyár, Intohimon ja koston kesä, Jedno smrtonosno leto, L'estate assassina, Ljeto smrti, Mordercze lato, Morilsko poletje, O Verão Assassino, Öldüren yaz, Vară ucigașă, Verano asesino, Verão Assassino, Yek Tabestane Margbar, Вбивче літо, Убийственное лето, Убийствено лято, 殺意の夏

Film rating

7.2
Rate 14 votes
7.2 IMDb
Updated 1 September 2021
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