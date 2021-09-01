Also known as

L'été meurtrier, One Deadly Summer, Blodig sommer, Den dødelige sommer, Den dödliga sommaren, Een dodelijke zomer, Ein mörderischer Sommer, Gyilkos nyár, Intohimon ja koston kesä, Jedno smrtonosno leto, L'estate assassina, Ljeto smrti, Mordercze lato, Morilsko poletje, O Verão Assassino, Öldüren yaz, Vară ucigașă, Verano asesino, Verão Assassino, Yek Tabestane Margbar, Вбивче літо, Убийственное лето, Убийствено лято, 殺意の夏

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