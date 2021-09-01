Cast
Suzanne Flon
Nine dite 'Cognata'
Jenny Clève
Madame Montecciari - la mère de Pin Pon
Maria Machado
Paula Wieck Devigne dite 'Eva Braun' - la mère d'Eliane
Evelyne Didi
Mademoiselle Dieu, 'Calamité', la maîtresse d'école de 'Elle'
Roger Carel
Henri dit 'Henri IV'
Cast and Crew
Writer
Sébastien Japrisot
Composer
Georges Delerue
Film details
Country
France
Runtime
2 hours 10 minutes
Production year
1983
Online premiere
23 January 2017
World premiere
11 May 1983
Release date
|31 March 1984
|Denmark
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|19 July 1985
|Finland
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|11 May 1983
|France
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|13 April 1984
|Germany
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|15 June 1985
|Japan
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|15 March 1984
|Netherlands
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|15 September 1983
|Portugal
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|8 July 1988
|South Korea
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|11 May 1983
|Switzerland
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|20 July 1984
|USA
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MPAA
R
Production
Société Nouvelle de Cinématographie (SNC), C.A.P.A.C., TF1 Films Production
Also known as
L'été meurtrier, One Deadly Summer, Blodig sommer, Den dødelige sommer, Den dödliga sommaren, Een dodelijke zomer, Ein mörderischer Sommer, Gyilkos nyár, Intohimon ja koston kesä, Jedno smrtonosno leto, L'estate assassina, Ljeto smrti, Mordercze lato, Morilsko poletje, O Verão Assassino, Öldüren yaz, Vară ucigașă, Verano asesino, Verão Assassino, Yek Tabestane Margbar, Вбивче літо, Убийственное лето, Убийствено лято, 殺意の夏