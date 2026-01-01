Cast
Eric Abrahamsson
Borstis Larsson - Vaktmästare på Hotell City
Weyler Hildebrand
Kriminalkonstapel Göransson
Wiktor Andersson
Tiggarstudenten
Gunnar Asp
Gårdsmusikant - Trumslagare
Cast and Crew
Writer
Siegfried Fischer, Arthur Fischer, Gösta Stevens
Film details
Country
Sweden
Runtime
1 hour 23 minutes
Production year
1935
World premiere
21 January 1935
Release date
|28 June 2015
|Italy
|
|
|19 September 2016
|Japan
|
|
|16 May 1935
|Norway
|
|A
|21 January 1935
|Sweden
|
|
Production
Fribergs Filmbyrå
Also known as
Munkbrogreven, El conde del puente del monje, Le conte du pont au moine, O Conde de Munkbro, The Count of the Old Monk's Bridge, The Count of the Old Town, Графът на Стария град, ムンクブローの伯爵