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Poster of Munkbrogreven
6.0
Kinoafisha Films Munkbrogreven
6.0

Munkbrogreven

, 1935
Munkbrogreven
Sweden / Romantic, Comedy / 18+
Poster of Munkbrogreven
6.0

Cast

Valdemar Dalquist
Greven av Gamla Sta'n
Julia Cæsar
Klara Edlund - innehavare av Hotell City
Sigurd Wallén
Gurkan - Medhjälpare i Amalia Blomkvists fiskaffär
Tollie Zellman
Amalia Blomkvist - Fiskaffärsinnehavare
Edvin Adolphson
Åke Larsson - Journalist på Morgontidningen
Ingrid Bergman
Ingrid Bergman
Elsa Edlund - Klaras systerdotter
Eric Abrahamsson
Borstis Larsson - Vaktmästare på Hotell City
Weyler Hildebrand
Kriminalkonstapel Göransson
Wiktor Andersson
Tiggarstudenten
Gunnar Asp
Gårdsmusikant - Trumslagare
Director Edvin Adolphson, Sigurd Wallén
Writer Siegfried Fischer, Arthur Fischer, Gösta Stevens
Cast and Crew

Film details

Country Sweden
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 1935
World premiere 21 January 1935
Release date
28 June 2015 Italy
19 September 2016 Japan
16 May 1935 Norway A
21 January 1935 Sweden
Production Fribergs Filmbyrå
Also known as
Munkbrogreven, El conde del puente del monje, Le conte du pont au moine, O Conde de Munkbro, The Count of the Old Monk's Bridge, The Count of the Old Town, Графът на Стария град, ムンクブローの伯爵

Film rating

6.0
Rate 11 votes
6 IMDb
Place in the rating
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