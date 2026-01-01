Menu
Poster of Five Days One Summer
6.1 IMDb Rating: 6.1
Kinoafisha Films Five Days One Summer

Five Days One Summer

Five Days One Summer 18+
Synopsis

Sean Connery stars in Fred Zinnemann's haunting tale of incestuous love set against a magnificent background of the Swiss Alps.
Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 1982
World premiere 12 November 1982
Release date
12 November 1982 Russia 12+
4 March 1983 Germany
7 February 1983 Ireland PG
12 November 1982 Kazakhstan
12 November 1982 USA
12 November 1982 Ukraine
MPAA PG
Budget $17,000,000
Worldwide Gross $199,078
Production Cable and Wireless Finance, Major Studio Partners, The Ladd Company
Also known as
Five Days One Summer, Am Rande des Abgrunds, Five Days One Spring, Fred Zinnemann's Five Days One Summer, 5 Days 1 Summer, Bjergbestigeren, Cinco Dias num Verão, Cinco días, un verano, Cinq jours ce printemps-là, Cinq jours, ce printemps là, Cinque giorni una estate, Egy nyár Öt napja, Fem dagar en sommar, Fem dager en sommer, Five Days, Five Days in Summer, Geçen yaz 5 gün, Maiden, Maiden, Na skraju przepaści, On the Brink of Disaster, On the Edge of the Precipice, Pięć dni lata, Rivals Around Kate, Viisi päivää vuorilla, Vijf dagen die zomer, Πέντε ημέρες, ένα καλοκαίρι, Πέντε μέρες εκείνο το καλοκαίρι, Пет дни, едно лято, Пять дней лета, 氷壁の女
Director
Fred Zinnemann
Cast
Sean Connery
Sean Connery
Betsy Brantley
Lambert Wilson
Lambert Wilson
Jennifer Hilary
Isabel Dean
Cast and Crew
Film rating

6.1
Rate 14 votes
6.1 IMDb
Stills
