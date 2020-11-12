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Poster of A Good Man in Africa
5.1
Kinoafisha Films A Good Man in Africa
5.1

A Good Man in Africa

, 1994
A Good Man in Africa
USA, South Africa / Comedy / 18+
Poster of A Good Man in Africa
5.1

Cast

Colin Friels
Colin Friels
Morgan Leafy
Sean Connery
Sean Connery
Dr. Murray
John Lithgow
John Lithgow
Fanshawe
Diana Rigg
Diana Rigg
Chloe
Louis Gossett Jr.
Louis Gossett Jr.
Adekunle
Joanne Whalley
Joanne Whalley
Celia
Sarah-Jane Fenton
Priscilla
Maynard Eziashi
Friday
Jeremy Crutchley
Dalmire
Jackie Mofokeng
Hazel
Director Bruce Beresford
Writer William Boyd
Composer John Du Prez
Cast and Crew

Film details

Country USA / South Africa
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1994
World premiere 14 July 1994
Release date
14 July 1994 Russia 16+
14 July 1994 Germany
14 July 1994 Kazakhstan
8 September 1994 USA
14 July 1994 Ukraine
MPAA R
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $2,308,390
Production Capitol Films, Polar Entertainment, South African Breweries
Also known as
A Good Man in Africa, Afrika koktél, Alla ricerca dello stregone, Der letzte Held von Afrika, Dobar covek u Africi, Dobry człowiek w Afryce, En god mand i Afrika, En god mann i Afrika, Enas antras stin Afriki, Geras žmogus Afrikoje, Jogos de Conexão, Kelpo Mies Afrikassa, Sarilhos em África, Un Anglais sous les tropiques, Un buen hombre en África, Väärt mees Aafrikas, Ενας άντρας στην Αφρική, Един добряк в Африка, Хороший человек в Африке, グッドマン・イン・アフリカ

Film rating

5.1
Rate 11 votes
5.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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