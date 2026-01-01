Country USA

Runtime 1 hour 39 minutes

Production year 1971

World premiere 17 June 1971

Budget $3,000,000

Production Robert M. Weitman Productions

Also known as

The Anderson Tapes, Supergolpe en Manhattan, El gran golpe, Anderson-klanen, Andersonove trake, Andersonovy nahrávky, Az Anderson-magnószalagok, Bandet, Casetele Anderson, De Anderson gang, Der Anderson Clan, Der Anderson-Clan, I megali listeia tis Neas Yorkis, Korkunç soygun, Le dossier Anderson, Le gang Anderson, Millionkupp på bånd, O Dossier Anderson, O Golpe de John Anderson, Rapina record a New York, Shôn Konerî/Tôchô sakusen, Stórránið, Suuri kaappaus, Taśmy prawdy, Záznamy o Andersonovi, Η μεγάλη ληστεία της Νέας Υόρκης, Записите на Андерсън, Плёнки Андерсона, Плівки Андерсона, 도청 작전, ショーン・コネリー 盗聴作戦, 大盗铁金刚, 安德森的录音带