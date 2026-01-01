Menu
Kinoafisha Films The Anderson Tapes

The Anderson Tapes

The Anderson Tapes 18+
Synopsis

After Duke Anderson is released from prison after ten years for taking the rap for a scion of a Mafia family, he cashes in a debt of honor with the mob to bankroll a caper.
Country USA
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 1971
World premiere 17 June 1971
Release date
17 June 1971 Russia 12+
3 September 1977 France
1 May 1993 Great Britain
29 November 1973 Hungary 16
17 March 1972 Ireland 15
16 October 1971 Japan PG12
17 June 1971 Kazakhstan
15 May 1974 Poland 16
17 June 1971 USA
17 June 1971 Ukraine
Budget $3,000,000
Production Robert M. Weitman Productions
Also known as
The Anderson Tapes, Supergolpe en Manhattan, El gran golpe, Anderson-klanen, Andersonove trake, Andersonovy nahrávky, Az Anderson-magnószalagok, Bandet, Casetele Anderson, De Anderson gang, Der Anderson Clan, Der Anderson-Clan, I megali listeia tis Neas Yorkis, Korkunç soygun, Le dossier Anderson, Le gang Anderson, Millionkupp på bånd, O Dossier Anderson, O Golpe de John Anderson, Rapina record a New York, Shôn Konerî/Tôchô sakusen, Stórránið, Suuri kaappaus, Taśmy prawdy, Záznamy o Andersonovi, Η μεγάλη ληστεία της Νέας Υόρκης, Записите на Андерсън, Плёнки Андерсона, Плівки Андерсона, 도청 작전, ショーン・コネリー　盗聴作戦, 大盗铁金刚, 安德森的录音带
Director
Sidney Lumet
Sidney Lumet
Cast
Sean Connery
Sean Connery
Dyan Cannon
Martin Balsam
Martin Balsam
Ralph Meeker
Alan King
Cast and Crew
Similar films for The Anderson Tapes
The Offence 6.9
The Offence (1972)
Q & A 6.6
Q & A (1990)
The Deadly Affair 6.8
The Deadly Affair (1966)
The Last of the Mobile Hot Shots 5.2
The Last of the Mobile Hot Shots (1970)
Equus 7.1
Equus (1977)
The Appointment 6.1
The Appointment (1969)
A View from the Bridge 6.9
A View from the Bridge (1962)
Deathtrap 7.0
Deathtrap (1982)
The Hill 7.9
The Hill (1965)
Lovin' Molly 5.5
Lovin' Molly (1974)
Child's Play 6.1
Child's Play (1972)
The Sea Gull 6.8
The Sea Gull (1968)

Quotes
Anderson What's advertising but a legalized con game? And what the hell's marriage? Extortion, prostitution, soliciting with a government stamp on it. And what the hell's your stock market? A fixed horse race. Some business guy steals a bank, he's a big success story. Face in all the magazines. Some other guy steals the magazine and he's busted.
