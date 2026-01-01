Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Way We Were
Poster of The Way We Were
Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 7
Rate
2 posters
Kinoafisha Films The Way We Were

The Way We Were

The Way We Were 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Two desperate people have a wonderful romance, but their political views and convictions drive them apart.
Country USA
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 1973
World premiere 16 October 1973
Release date
16 November 1973 Russia 12+
10 January 1974 Argentina
21 February 1974 Australia
8 November 1973 Brazil
17 October 1973 Canada
22 March 1974 Denmark
25 July 1986 Finland
14 December 1973 France
7 March 1974 Germany
7 February 1974 Great Britain
10 October 1974 Greece
29 August 1974 Hong Kong
30 March 1978 Hungary 18
1 March 1974 Ireland PG
6 March 1974 Italy
13 April 1974 Japan G
16 November 1973 Kazakhstan
30 May 1974 Netherlands
17 October 1973 Norway 12
16 March 1974 Sweden 11
17 October 1973 USA
16 November 1973 Ukraine
MPAA PG
Budget $5,000,000
Worldwide Gross $45,001,190
Production Rastar Productions, Columbia Pictures, Tom Ward Enterprises
Also known as
The Way We Were, Nuestros años felices, Cherie Bitter, Nos plus belles années, So wie wir waren, Våra bästa år, Bulunduğumuz Yol, Cei mai frumoși ani, Come eravamo, Djevojka koju sam volio, Ilyenek voltunk, Jene Jahre in Hollywood, Nosso Amor de Ontem, O Nosso Amor de Ontem, Parhaat vuotemme, Sellised me olime, Ta kalytera mas hronia, Tacy byliśmy, Tādi mēs bijām, Takí sme boli, Takoví jsme byli, Tal com érem, Tal como éramos, Tokie mes buvome, Våre beste år, Vore bedste år, Τα καλύτερά μας χρόνια, Каквито бяхме, Какими мы были, Якими ми були, 往日情懷, 追憶
Director
Sydney Pollack
Sydney Pollack
Cast
Barbra Streisand
Barbra Streisand
Robert Redford
Robert Redford
Bradford Dillman
Lois Chiles
Patrick O'Neal
Cast and Crew
Similar films for The Way We Were
The Electric Horseman 6.4
The Electric Horseman (1979)
They Shoot Horses, Don't They? 7.9
They Shoot Horses, Don't They? (1969)
Havana 6.1
Havana (1990)
The Great Gatsby 6.6
The Great Gatsby (1974)
Jeremiah Johnson 7.6
Jeremiah Johnson (1972)
The Horse Whisperer 6.7
The Horse Whisperer (1998)
The Prince of Tides 6.8
The Prince of Tides (1991)
The Candidate 7.0
The Candidate (1972)
The Mirror Has Two Faces 7.2
The Mirror Has Two Faces (1996)
Yentl 6.6
Yentl (1983)
A Star Is Born 6.2
A Star Is Born (1976)
The Main Event 5.6
The Main Event (1979)

Film rating

7.3
Rate 12 votes
7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Katie Morosky Gardner I don't have the right style for you do I?
Hubbell Gardner No you don't have the right style.
Katie Morosky Gardner I'll change.
Hubbell Gardner No, don't change. You're your own girl, you have your own style.
Katie Morosky Gardner But then I won't have you. Why can't I have you?
Hubbell Gardner Because you push too hard, every damn minute. There's no time to ever relax and enjoy living. Every things too serious to be so serious.
Katie Morosky Gardner If I push too hard it's because I want things to be better, I want us to be better, I want you to be better. Sure I make waves you have I mean you have to. And I'll keep making them till your everything you should be and will be. You'll never find anyone as good for you as I am, to believe in you as much as I do or to love you as much.
Hubbell Gardner I know that.
Katie Morosky Gardner Well then why?
Hubbell Gardner Do you think if I come back its going to be okay by magic? What's going to change? What's going to be different? We'll both be wrong, we'll both lose.
Katie Morosky Gardner Couldn't we both win?
Listen to the
soundtrack The Way We Were
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy, Romantic
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more