Film Reviews
No reviewsWrite review
|16 November 1973
|Russia
|12+
|10 January 1974
|Argentina
|21 February 1974
|Australia
|8 November 1973
|Brazil
|17 October 1973
|Canada
|22 March 1974
|Denmark
|25 July 1986
|Finland
|14 December 1973
|France
|7 March 1974
|Germany
|7 February 1974
|Great Britain
|10 October 1974
|Greece
|29 August 1974
|Hong Kong
|30 March 1978
|Hungary
|18
|1 March 1974
|Ireland
|PG
|6 March 1974
|Italy
|13 April 1974
|Japan
|G
|16 November 1973
|Kazakhstan
|30 May 1974
|Netherlands
|17 October 1973
|Norway
|12
|16 March 1974
|Sweden
|11
|17 October 1973
|USA
|16 November 1973
|Ukraine