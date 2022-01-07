Menu
7.5 IMDb Rating: 7.4
Kinoafisha Films Suddenly, Last Summer

Suddenly, Last Summer

Suddenly, Last Summer 18+
Synopsis

The only son of wealthy widow Violet Venable dies while on vacation with his cousin Catherine. What the girl saw was so horrible that she went insane; now Mrs. Venable wants Catherine lobotomized to cover up the truth.
Country USA
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 1959
World premiere 22 December 1959
Release date
6 April 1960 Argentina
7 January 2022 Austria 16
23 May 1968 Belgium
5 August 2015 Chile
11 February 1960 Denmark
8 April 1960 Finland
7 November 2007 France
10 March 1960 Germany
15 March 1960 Japan PG12
14 April 1960 Mexico
28 March 1960 Sweden
5 March 1961 Turkey
22 December 1959 USA
Budget $3,000,000
Worldwide Gross $9,830
Production Columbia Pictures, Horizon Pictures (II), Academy Pictures Corporation
Also known as
Suddenly, Last Summer, De repente en el verano, Plötzlich im letzten Sommer, Soudain l'été dernier, De repente, el último verano, Äkkiä viime kesänä, Az utolsó nyár, Bir Yaz Macerası, Brusc, vara trecută, Bruscamente no Verão Passado, De repente el verano, De repente, en el verano, De Repente, no Último Verão, De sobte, l'últim estiu, Improvvisamente, l'estate scorsa, In het heetste van de zomer, Iznenada prošlog leta, Iznenada prošlog ljeta, Iznenada, prošlog leta, Múlt nyáron, hirtelen, Nagle, ostatniego lata, Nenadoma lansko poletje, Plötsligt i somras, Pludselig sidste sommer, Plutselig, i fjor sommer, Xafnika perysi to kalokairi, Ξαφνικά, πέρυσι το καλοκαίρι, Внезапно, миналото лято, Внезапно, прошлым летом, 去年の夏突然に, 夏日癡魂, 夏日驚魂
Director
Joseph L. Mankiewicz
Cast
Elizabeth Taylor
Katharine Hepburn
Albert Dekker
Montgomery Clift
Mercedes McCambridge
Cast and Crew
Film rating

7.5
Rate 10 votes
7.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Stills
